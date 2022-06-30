За езду без прав введут уголовную ответственность

Госдума планирует ужесточить наказание за опасное вождение и езду без прав. По данным правительства, лицами, которые не должны участвовать в дорожном движении, совершается до трети ДТП — новые поправки должны сделать дорожное движение безопаснее.

Как сообщили в Госдуме, поправки в первом чтении приняты 14 июня. Они затронут несколько статей КоАП, УК и УПК. Для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав, увеличат штрафы от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. В случае, если два административных наказания не остановили нарушителя, предлагают установить уголовную ответственность. Срок заключения может составить до года на первый раз и до двух лет при повторном привлечении к ответственности.

Также уголовную ответственность введут при вождении без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для таких нарушителей достаточно будет выехать на полосу встречного движения или превысить скорость. В случае, если нарушение ПДД повлекло тяжкий вред здоровью или смерть пешехода, лишение прав будет отягчающим обстоятельством. У злостных нарушителей будут конфисковать ТС после обвинительного приговора.

«Коммерсант» также пишет, что новые поправки могут лишить злостных нарушителей права на 50% скидку при оплате штрафов. Второе чтение состоится на следующей неделе.