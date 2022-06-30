Антивоенные активисты взяли ответственность за сход с рельсов вагонов в Приамурье

В Амурской области 29 июня сошли с рельсов вагоны, движение по Транссибу было остановлено. Антивоенные активисты взяли на себя ответственность за диверсию. «Чисто сработано» — подытожили они в своем сообщении. «Интерфакс» сообщал, что с рельсов сошло 19 вагонов на перегоне Сгибеево–Большая Омутная, активисты писали о 14 вагонах.

В канале «Останови вагоны» антивоенные активисты сообщают о диверсиях на железной дороге. Вчера они сообщили, что Амурская область «включается все активнее и активнее».

«Если дело так пойдет, военное снабжение с Дальнего Востока вскоре накроется медным тазом. В Приамурье 14 вагонов грузового поезда спущено с путей. Нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети, движение поездов временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Чистая работа», — сообщили активисты.

Они добавили, что понимают — остановка временная, но такой результат «демонстрирует мощь жд-сопротивления».

«Нас всё больше. Потому что мы знаем, что мы делаем. И главное — с чем боремся. Российскому подполью понадобилось много времени, чтобы раскачаться, это правда. Но мы должны, мы просто обязаны остановить войну, развязанную путинской шайкой. Потому что слова «мы против войны», не подкрепленные действиями, не значат ничего», — заключили сопротивленцы.

Диверсии на железной дороге были и со стороны Беларуси. Нескольких участников «рельсовой войны», которая должна приостановить отправку военных грузов в Украину, обвинили в терроризме.