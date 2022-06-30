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#Власть/силовики
Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау
30.06.2022
29 июня с его участием были проведены следственные действия, перед этим ночью ректора вызывали на допрос, сейчас в вузе идут обыски сообщает
РБК
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