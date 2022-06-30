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#Власть/силовики

Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

30.06.2022

29 июня с его участием были проведены следственные действия, перед этим ночью ректора вызывали на допрос, сейчас в вузе идут обыски сообщает РБК

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