Слухи о смерти трёх театров оказались правдой.

Гоголь-центр все. Уволены худрук Агранович и директор Кабешев. Взад вернули театр Гоголя. Главным назначили режиссера Антона Яковлева, сына Юрия Яковлева, когда-то подавал надежды, звёзд с неба не хватал, послушный, лояльный.



Школа Современной Пьесы . Уволен Иосиф Райхельгауз . Не просто худрук - а Основатель театра. Иосиф всю жизнь пытался лавировать между струй, пытался и лицо сохранить, и властей не раздражать. У него Кибовский был лучшим другом и почетным «артистом». У него замом всю жизнь работала Кретова Катерина, известная патриотка и лоялистка, гроза либералов и могильщик современного искусства. Райхельгауз даже запутинского Гордона терпел много лет. Но Райхельгауз одессит и заукраинец. И никогда не скрывал этого. Я даже рада, что они его уволили. Я рада, что они его не превратили в дерьмо, не заставили его целовать кремлевские вонючие галоши.

Новым худруком театра назначен Дмитрий Астрахан. Про которого вообще нечего сказать кроме того, что Райхельгауз когда-то пригласил его поставить у себя спектакль.



Современник. Уволен Виктор Рыжаков, которого назначили после смерти Волчек. Рыжакову было невероятно трудно. Сначала всякие гармаши воду мутили. Потом проект «Диалоги о войне» посчитали глумлением и очернением великой победы. Потом спектакль «Последний хлеб» стал мишенью для всяких путинских штурмовиков. Рыжаков чужой был с самого начала. Вся его команда , которую он собирал в Центре Мейерхольда ( на своём прежнем месте работы), уволилась из ЦИМа очень скоро после начала войны. Он всегда знал, что он чужак. Человек, поставивший спектакль «Прокляты и убиты», не мог присягнуть войне. Современнику пока никого не назначили, но не удивлюсь, если воткнут туда Гармаша, этот ржавый гвоздь, этого страшилу мудрого без мозгов и совести.

Я пишу все это без черновиков, просто набираю слова, которые прямо сейчас приходят .

Хочу сказать, что безмерно уважаю всех, кого сегодня московские власти ( читай Кремлевские) вытолкнули взашей.

Презираю тех, кто принял приглашение стать мародером. Не будет вам ни счастья, ни удачи.

И, конечно, в который раз удивляюсь молчанию сообщества. Вы же следующие будете, наивные, ничто вас не спасёт. Среди вас почти нет «своих» для власти, думаете , власть не догадывается, что вы прикидываетесь? Им же не имитация преданности нужна, а Преданность. Вспомним Оруэлла , опять же .



«Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

- Четыре.

- А если партия говорит, что их не четыре, а пять,- тогда

сколько?..» (с)



PS. И не забудьте повизжать об отмене русской культуры. Погромче, чтобы заглушить имена убийц.



На фото: Алексей Агранович, Иосиф Райхельгауз, Виктор Рыжаков



