ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 29 ИЮНЯ

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Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО. На своем саммите в Мадриде НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу, сообщает CNN.

НАТО приняла решение одобрить заявки стран на вступление после того, как Турция сняла свои возражения, проложив путь к самому значимому расширению НАТО за последние десятилетия.

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО сильнее, а евроатлантическую зону – более стабильной. Безопасность Финляндии и Швеции имеет непосредственное значение для Альянса», – говорится в заявлении.

Читайте о других событиях саммита НАТО в обзоре зарубежной прессы.

Росстат отчитался по экономике за май. Как сообщает Интерфакс, по данным Росстата, оборот розничной торговли в России в мае 2022 г. сократился на 10,1% по сравнению с показателем за май 2021 г. до 3 трлн 417,7 млрд руб. Падение рынка розничной торговли в мае ожидаемо ускорилось, до того в апреле оборот розничной торговли сократился на 9,8%.

Важным событием является изменение структуры потребления: впервые за долгое время удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составил бо́льшую часть оборота – 51,3% против 48,7%, приходящихся на непродовольственные товары. Год назад эти цифры были соответственно 47% и 53%.

Катастрофически сократилось производство легковых автомобилей. В мае 2022 г. оно практически встало, обвалившись в годовом выражении на 96,7% и сократившись по итогам 5 месяцев более чем вдвое (на 56,4%). В мае в РФ было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле этого же года. Грузовых автомобилей в мае 2022 г. было выпущено 7,6 тыс. шт. (на 39,3% меньше, чем в прошлом году).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей всех типов в мае упало в 2,3 раза по сравнению с 2021 г. (на 57%), до 11,4 тыс. единиц.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои производства. В мае легковые автомобили в РФ выпускали только УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший сборку Granta в упрощенной комплектации.

Трудности испытывает и тяжелая индустрия. Выпуск стального проката сократился на 8% по сравнению с 2021 г. до 5,3 млн тонн.

Минфин планирует заняться ослаблением рубля. Правительство не исключает использования сверхдоходов от нефти и газа для валютных интервенций с целью стабилизации курса рубля, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РБК. По его словам, из-за токсичности резервных валют рассматривается возможность влияния на курс рубля через покупку «мягких» валют.

Эта мера потребует сокращения бюджетных расходов. Как сказал Силуанов, «Мы готовы пожертвовать частью расходов [которые сейчас направляются в бюджет – NT.]. Часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке. Это должно повлиять на курс».

Установившийся сейчас курс рубля невыгоден для федерального бюджета, а из «тяжелой артиллерии» осталась только одна мера, способная на него повлиять, заявил министр финансов. Напрямую проводить валютные интервенции опасно из-за санкций, считает Силуанов, а как механизм контроля можно использовать «валюту дружественных стран». По расчетам Минфина, покупая валюту «дружественных стран» кросс-курсы с долларом и евро можно будет регулировать стоимость доллара и евро к рублю».

Укрепление курса рубля невыгодно компаниям-экспортерам, доходы которых при этом сокращаются, а также бюджету. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в середине июня называл комфортным для российской промышленности курс от 70 до 80 руб. за доллар.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Минфин США отчитался о блокировке российских активов. За время после введения санкций США были заблокированы российские активы на сумму $330 млрд. Из них $300 млрд — это активы Центробанка России, остальные принадлежат частным лицам и компаниям. Минфин США указал, что заблокировал элитную недвижимость и суда, связанные с россиянами и организациями, попавшими под санкции

Блокировкой занимается Рабочая группа по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO), в которую входят представители различных западных стран. Помимо активов организаций и россиян, попавших под санкции, ограничения коснулись элитной недвижимости и яхт. Как сообщает РБК, речь идет о яхтах Amadea (на Фиджи ее связывали с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым), Tango (власти США связывали ее с Виктором Вексельбергом), Amore Vero (власти Франции связали ее с Игорем Сечиным, в «Роснефти» заявили, что Сечину неизвестно о существовании у него компании, которая владела бы яхтой Amore Vero), Rahil (сайт Superyachtfan — с Аркадием Ротенбергом).

«Проводя эту работу, мы стремимся максимально усилить воздействие санкций на указанных физических и юридических лиц, одновременно защищая рынок от побочных эффектов, которые влияют на мировые рынки сырьевых товаров и поставки продовольствия, которые Россия нарушила», — говорится в сообщении Минфина США.

РЕПРЕССИИ

Приняты поправки в закон об «иноагентах». Главным нововведением является то, что отныне назначить лицо «иноагентом» будет можно независимо собственно от его связи с иностранными государствами. Даже если оно и не получает иностранную поддержку, то произвольно может быть определено, что «находится под зарубежным влиянием».

Как разъясняется на сайте Госдумы, иноагентами могут быть признаны:

российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы;

общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, иностранная структура без образования юридического лица;

физическое лицо независимо от его гражданства.

Иностранными источниками могут быть как иностранные государства и организации — в том числе международные, структуры без образования юрлица, — так и граждане других стран, а также российские юрлица и граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку.

Иностранным влиянием считается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

Таким образом, объективных критериев для определения статуса «иноагента» более не существует. Минюст может произвольно указывать, что «иноагент» находится под «иностранным влиянием» по причине того, что на него «оказывалось воздействие» «путем убеждения», либо «иными способами».

Гособвинение попросило назначить оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима. Как сообщает Интерфакс, на слушаниях в Ростовском областном суде в ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Чельдиеву наказание в виде 11 лет лишения свободы и по 9 лет другим обвиняемым – Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову.

Чельдиев был задержан в апреле 2020 г. после публикаций в соцсетях с критикой ковид-ограничений. С тех пор он находится под стражей.

20 апреля 2020 г. во Владикавказе прошел стихийный сход противников самоизоляции и против задержания Чельдиева. Акция завершилась массовыми задержаниями.

Чельдиева обвиняют по четырем статьям УК: статья 213 (хулиганство), статья 280 (призывы к экстремизму), статья 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статья 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Выступление защиты в суде назначено на 7 июля.