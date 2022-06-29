Издание в Екатеринбурге оштрафовали на 200 тысяч рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей «Вечерние ведомости». Полиция составила протокол по 54 фактам «дискредитации» использования вооруженных сил России за рубежом: 52 из них были составлены еще до вступления в силу закона о «фейках».

Поводом стали публикации в Telegram-канале с 24 февраля по 8 марта. По словам адвоката Георгия Краснова, издание обвиняют в том, что журналисты занимаются обыкновенной журналистской деятельностью.

«В публикациях была информация, что в конце февраля-начале марта было много людей на улицах города, которые скандировали пацифистские лозунги. В том числе уличные художники делали арт-инсталляции на ту же самую пацифистскую тему,» — сказал Краснов.

По мнению полиции, СМИ обязаны цензурировать слова и изображения граждан, когда освещают эти действия. На вопрос, чем, собственно, это регулируется, она ответить не смогла.

Директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова сообщила, что все решения будут обжалованы. Она уточнила, что протокол составили сразу «после публикации видео, как полицейские заставляли протестующих и просто прохожих садиться на снег и поднимать руки».

«Вечерние ведомости» 3 июля получили штраф в 150 тысяч рублей по той же статье. Тогда поводом стала заметка в Telegram о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации была фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой.