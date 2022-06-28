ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 28 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

В Баварии завершился саммит G7. После него главы стран отправились в Мадрид для участия в совещании НАТО. Его главными темами будут оказание военной помощи Украине, повышение боеготовности НАТО и расширение блока в Скандинавии.

Как пишет CNN, по результатам двухдневного саммита ожидается принятие ряда решений об укрепление коллективной обороны, включая увеличение численности войск, находящихся в состоянии повышенной боеготовности, до 300 000 человек (семикратное увеличение).

Читайте обзор мнений зарубежной прессы об итогах саммита G7.

Шольц: санкции против России не отменят, пока Москва не достигнет соглашения с Киевом. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России, введенные в связи с присоединением Крыма и боевыми действиями в Донбассе, остаются в силе. Он отметил, что новые санкции, связанные с военной операцией на Украине, могут быть сняты лишь в том случае, если Москва достигнет «справедливых» договоренностей с Киевом.

«Без справедливого соглашения с Украиной санкции будут действовать»,— сказал Шольц на пресс-конференции после трехдневной встречи лидеров G7.

Канцлер Германии также призвал Китай не подрывать введенные против России международные ограничения. «Мы настаиваем на этом в ходе всех наших переговорах»,— сказал он.

Болгария высылает 70 сотрудников российского посольства. Болгария решила выслать 70 российских дипломатов, сообщило агентство БНР со ссылкой на и.о. премьер-министра республики Кирилла Петкова. Как уточняет ТАСС, персонами нон грата объявлены не только дипломаты, но и технический персонал. В дипмиссии уточнили, что из страны вышлют советника-посланника России Филиппа Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра.

«Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — сказал Петков. По его словам, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием.

«Еще хочу сказать, что это ни в коей мере не агрессия против русского народа, мы ничего против них не имеем. Просто когда иностранные правительства пытаются работать и вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать этому типу действия», — добавил Петков.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

США ввели запрет на импорт российского золота. Власти США вводят запрет на импорт в страну золота российского происхождения, говорится в сообщении Минфина страны. «Как и было объявлено на саммите G7, США вводят ограничения против российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны, совместно с Великобританией, Канадой и Японией», — говорится в сообщении Минфина.

Введенный США запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до сегодняшнего дня.

26 июня введение запрета на ввоз в США российского золота анонсировал президент страны Джо Байден. «[Экспорт золота — это] крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов», — объяснил он необходимость такой меры.

Правительство Великобритании указало, что золото является одним из основных российских экспортных товаров, только в прошлом году доход федерального бюджета страны от него составил £12,6 млрд (около $15,45 млрд). Британские власти уверены, что значение золота для российской элиты выросло в последние месяцы из-за спроса со стороны «олигархов», пытающихся избежать финансовых последствий международных санкций.

Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для иностранных ИТ-специалистов. Президент Путин подписал закон «О правовом положении иностранных граждан в России», согласно которому зарубежные ИТ-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.

Помимо самих иностранных ИТ-специалистов на получение вида на жительство по упрощенной процедуре, согласно документу, могут рассчитывать члены их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Согласно закону, для иностранных ИТ-специалистов, которые работают в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, будет сделано исключение в законе. Если прочим иностранцам для получения вида на жительство нужно не менее года прожить в России, то ИТ-специалистам

это не нужно. Также на них не будет распространяться правило о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента.

Согласно исследованию ассоциации компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт», опубликованному в конце мая, за первое полугодие этого года из России уедут около 40 тыс. ИТ-специалистов. Как отмечается в исследовании, основная масса уехавших ИТ-специалистов являются сотрудниками центров разработки зарубежных компаний, материнские структуры которых приняли решение о закрытии офисов в России.

РЕПРЕССИИ

В отношении адвоката Сафронова Талантова возбуждено дело о распространении фейков о вооруженных силах. В Удмуртии задержан президент Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, являющийся одним из защитников советника главы «Роскосмоса», экс-спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Талантов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК («публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).

О задержании Дмитрий Талантов сообщил сам на своей странице в Facebook*. «Прошу сообщить всем о задержании моем. С трудом пишу, в наручниках»,— написал он.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело в отношении защитника возбуждено следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы. Следствие планирует доставить адвоката в Москву, допросить и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как говорится в опубликованном релизе ГСУ СКР по Москве, в апреле 2022 года подозреваемый «на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции».

Между тем Дмитрия Талантова поддержали звезды мировой поп-музыки — британская группа Pet Shop Boys. В своих аккаунтах музыканты разместили текст со словами поддержки, в котором, в частности, упоминается, что Талантов «защищает журналиста, обвиненного в госизмене» и цитируется вчерашний пост адвоката о взрыве в Кременчуге. «Сегодняшний ужас в Кременчуге - это тоже часть денацификации? Или это фашизм?» – написал Талантов.

Как сообщает издание «Осторожно, новости», основанием для возбуждения дела мог стать и донос блогера-патриота Роман Скоморохов из ресурса «Военное обозрение». Еще в апреле тот обратился в СК по поводу постов Талантова, в которых адвокат называл действия российской армии в Мариуполе, Ирпени и Буче «нацистскими практиками».

Талантов — уже второй адвокат Сафронова, который попал под следствие. В 2021 г. другой защитник журналиста Иван Павлов** был обвинен в разглашении тайны следствия.





* Владелец сети Facebook компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

** Адвокат Иван Павлов признан Минюстом РФ иностранным агентом.