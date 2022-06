Страны G7 ищут способы наказать Россию

Сегодня после трех дней переговоров закончилась встреча стран «Большой семерки» G7 в Баварских Альпах. Основными темами обсуждений были война в Украине и ее глобальные последствия.

Страны G7 договорились поддерживать Украину до конца и сделать все, чтобы России пришлось заплатить высокую цену за агрессию. В совместном заявлении лидеры подчеркивают свою «непоколебимую поддержку» правительства и народа Украины и заявили о решимости заставить Владимира Путина заплатить за свое вторжение.

«Мы будем принуждать режим президента Путина нести серьезные и немедленные экономические издержки за его неоправданную агрессивную войну против Украины», – говорится в итоговом заявлении G7.

Связанными с войной темами были обеспечение глобальной энергетической и продовольственной безопасности, а также стабилизация экономики, все еще восстанавливающейся после пандемии.

Лидеры высказали резкую критику в адрес России, которая своей блокадой черноморских портов усугубляет проблемы продовольственной безопасности. Участники G7 согласились выделить дополнительно $4,5 млрд для стран, наиболее подверженных риску возникновения голода. Однако в практическом плане лидеры смогли лишь «повторить настоятельный призыв к России» прекратить блокаду черноморских зерновых портов Украины.

Международная организация Oxfam, занимающаяся проблемой голода, предупреждает, что непринятие конкретных мер может стать «провалом, который оставит миллионы голодать».



Выразив озабоченность ростом цен на энергоносители и нестабильность энергетического рынка, страны G7 согласились «изучить дополнительные меры по смягчению скачков цен и предотвращению их дальнейшего воздействия на наши экономики и общества». Среди этим мер перечисляются и «решения, отвечающих нашим целям по сокращению российских доходов от углеводородов».

Одним из таких решений стало предложение, выдвинутого премьер-министром Италии Марио Драги и поддержанное министром финансов США Джанет Йеллен, об установлении максимума цены на российскую нефть.

Как уточняется, для этого будет использованы механизмы страхования морских перевозок, и страховщики не смогут страховать танкеры, если цена на перевозимую ими нефть будет выше максимума. Или, как говорится в коммюнике, «запрет всех услуг, которые позволяют транспортировать российскую нефть и нефтепродукты морским путем по всему миру, если только нефть не будет куплена по цене или ниже цены, которая будет согласована в ходе консультаций с международными партнерами».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает установление максимальной цены на нефть «хорошей идеей» и также высказался за введение аналогичного ограничения на российский газ. В то же время он признал, что реализация газового плана сопряжена с техническими трудностями.

Лидеры G7 признали зависимость своих стран от поставок российского газа, которая стала очевидной после начала войны. В первую очередь это касается Германии, правительство которой предупредило о растущем риске дефицита газа в стране – после чего во всем Евросоюзе сработает «эффект домино».

Поэтому страны G7 решили изменить свою климатическую политику и согласились выделить крупные инвестиции для разработки новых газовых месторождений. «В этих исключительных обстоятельствах инвестиции в газовый сектор, поддерживаемые государством, могут быть уместны в качестве временной меры, при условии четко определенных национальных обстоятельств, и если они будут осуществляться в соответствии с нашими климатическими целями», – говорится в итоговом заявлении.

Как отмечают аналитики, целью Запада является сократить нефтяные доходы России, заставив ее продавать российскую нефть на уровне чуть выше себестоимости, чтобы обеспечить снижение доходов России при сохранении добычи.



Сегодня Россия получает больше доходов, чем до начала вторжения 24 февраля, поскольку рост цен компенсировал влияние санкций.

Тамаш Варга из нефтяной брокерской компании PVM считает, что идея ограничения цен является доказательством того, что прямой запрет на поставки российской нефти был бы контрпродуктивным, поскольку доходы России тогда вырастут еще больше.

Однако создать картель покупателей, способный лишить Россию нефтедолларов и одновременно ослабить инфляционное давление цен на нефть, довольно сложно. «Большая неизвестность – это реакция Владимира Путина. Если президент Путин решит сократить экспорт нефти или газа, этот план даст обратный эффект и приведет к росту цен. Это кошмарный сценарий – как для Европы, так и для России», – говорит Варга.

Другой проблемой является Китай, который не выступил против вторжения в Украину и продолжает развивать бизнес с Россией. По словам Луизы Диксон из Rystad and Mallinson, введение ценового ограничения на продажу российской нефти теоретически может быть осуществлено через страхование перевозок. Главным страховщиков 95% российских танкеров выступает The International Group of Protection & Indemnity Clubs в Лондоне. В то же время, главным перестраховщиком российских танкеров является контролируемая государством Российская национальная перестраховочная компания. И если Китай согласится принимать танкеры, застрахованные непосредственно в России, то весь план рухнет.

Сегодня же лидеры G7 отбыли на совещание стран НАТО в Мадрид, где основной повесткой дня будут вопросы предоставления военной помощи Украине.

По материалам зарубежной прессы.

Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images