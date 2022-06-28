Илья Яшин отправлен в ИВС на 15 суток

Хамовнический суд только что отправил меня под арест на 15 суток. Почитайте моё выступление на заседании, и всё поймете.



Гражданин судья!



Я внимательно ознакомился с материалами составленного в отношении меня административного дела. Оцениваю его как юмористическое.



В рапортах сотрудников полиции указано буквально следующее. Они патрулировали парк у Новодевичьего монастыря, выполняя профессиональный долг. В этот момент я, находясь в непосредственной близости, начал их оскорблять и грязно ругаться. Благородные полицейские пытались вежливо меня урезонить, делали замечания и призывали к порядку. В ответ я принялся хватать их за форменную одежду, толкал сержанта и прапорщика, всячески провоцировал драку. Ну тут уж у полицейских не осталось выбора: пришлось задержать опасного хулигана (то есть меня) и доставить в отдел, где и был оформлен протокол по статье 19.3 КоАП.



Разумеется, эта весьма «убедительная» версия не подтверждается ничем, кроме слов самих полицейских. В материалах дела почему-то нет записи с нагрудных регистраторов и видео с телефонов, на которые снимали момент моего задержания. Как вы думаете, почему?



В реальности же обстоятельства моего задержания следующие. Вечером я прогуливался в парке вместе со своей подругой. Когда мы сидели на скамейке, к нам быстрым шагом подошли трое полицейских, которые в категоричной форме потребовали пройти с ними. Несмотря на то, что причины задержания они не пояснили, требование я выполнил (прекрасно зная об ответственности за его невыполнение). Историю, описанную в рапорте, про оскорбления полицейских и отталкивание их руками я расцениваю как анекдот. Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими.



Каковы же реальные причины моего задержания? Очевидно, что политические.



Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание — это способ оказать на меня давление.



Вероятно, это может быть связано с муниципальными выборами, которые стартовали вчера в Москве. Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. В последние дни по городу прокатилась целая серия задержаний независимых мундепов.



Допускаю, что этот мой арест – пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления.



Но в любом случае это мое задержание – очередной намек властей, настойчивое приглашение в эмиграцию.



В связи с этим, хочу официально заявить:



1. Дело в отношении меня сфабриковано, я невиновен.

2. Война с Украиной должна быть немедленно остановлена.

3. Путин должен уйти.

4. Россия должна быть свободной.



Честь имею,



Илья Яшин



Москва, 28.06.2022