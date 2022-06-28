Минобороны: целью удара в Кременчуге была западная военная техника

Минобороны России признало удар по городу Кременчуг Полтавской области. Вчера удар был по торговому центру, который сгорел, известно о 18 погибших и больше 50 раненых. В Минобороны сообщили, что целью была западная военная техника, а торговый центр не работал.

«27 июня в городе Кременчуг Полтавской области воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре».



Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении



Лидеры G7 осудили удар по Кременчугу и пообещали поддерживать Украину до тех пор, пока такая поддержка необходима. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал Россию «крупнейшей террористической организацией в мире». По его словам «только абсолютно отмороженные террористы» могли это сделать. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сказал, что удар по Кременчугу «ужасный неизбирательный удар российских ракет».Лидеры G7 осудили удар по Кременчугу и пообещали поддерживать Украину до тех пор, пока такая поддержка необходима.