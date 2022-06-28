Независимых депутатов могут отстранить от выборов в Москве

«Сетевые свободы» сообщили о «подготовке» в России к единому дню голосования, который пройдет 11 сентября. В Москве за последний месяц задерживали четырех независимых муниципальных депутатов. Так их хотят лишить возможности участвовать в выборах.

Всего 11 сентября выборы губернаторов пройдут в 15 регионах, в 6 субъектах состоятся выборы в законодательные собрания, а также выборы в представительные органы 11 административных центров. В семи регионах избиратели смогут проголосовать с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Такая система будет работать в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, сообщал ЦИК.

В Москве запланированы выборы в Советы депутатов муниципальных образований.

Правозащитники отмечают, что у властей есть способ отстранить нежелательных кандидатов от выборов. Во всех случаях дела возбуждаются по ст.20.3 КоАП (публичная демонстрация запрещенной символики, вероятнее всего — «Умного голосования»). Это дает право отстранить кандидатов от участия в выборах на год.

Депутатов от московского округа «Черемушки» Юлию Щербакову и Елену Селькову задержали 14 июня, на следующий день — депутата «Академического» округа Левона Смирнова. Члена «Яблока» Николая Кавказского, который планировал выдвигаться по «Басманному» округу, задержали 24 июня. Также административное дело заведено на Руслана Боровского по округу «Отрадное».

По данным «Сетевых свобод», есть случаи возбуждения административных дел по ст.20.3.1 КоАП (возбуждение вражды или унижение человеческого достоинства).

«Возможно полицейские просто забыли о том, что статья 20.3.1, как и модная сейчас статья 20.3.3 КоАП, в отличие от классических «экстремистских» административок, не лишает пассивного избирательного права», — добавляют правозащитники.