Политик Илья Яшин задержан в парке в районе Хамовники в Москве. Неизвестные посадили его в машину и отвезли в ОВД района Лужники. Что ему инкриминируют — не известно.

Яшин связался с адвокатом Вадимом Прохоровым, который сейчас находится возле ОВД "Лужники".

Однако к подзащитному адвоката не пропускают. Двери ОВД закрыты, полицейские внутри никак не реагируют ни на просьбы адвоката, ни на друзей политика, которые собрались возле ОВД.