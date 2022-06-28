Политик Илья Яшин задержан в парке в районе Хамовники в Москве. Неизвестные посадили его в машину и отвезли в ОВД района Лужники. Что ему инкриминируют — не известно.
Яшин связался с адвокатом Вадимом Прохоровым, который сейчас находится возле ОВД "Лужники".
Однако к подзащитному адвоката не пропускают. Двери ОВД закрыты, полицейские внутри никак не реагируют ни на просьбы адвоката, ни на друзей политика, которые собрались возле ОВД.
×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.