ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 27 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

Россия допустила дефолт по суверенным еврооблигациям, объявило агентство Bloomberg. Технически, это первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 г.

Со своей стороны, Минфин заявил, что обязательства по внешнему долгу были исполнены в полном объеме, указав, что средства в долларах и евро не дошли до конечных адресатов из-за действий международных расчетно-клиринговых систем. Речь идет о процентных выплатах по двум выпускам еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 г. и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 г. Их общая сумма равна примерно $100 млн.

Выплаты по ним в валютах были перечислены 20 мая 2022 г. платежному агенту «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), поэтому свои обязательства Минфин считает выполненными. Финансовым посредником для зарубежных держателей этих выпусков выступала в том числе международная расчетно-клиринговая система Euroclear (штаб-квартира находится в Бельгии). Однако лицензия Минфина США, разрешавшая обслуживание валютного суверенного долга России, истекла 25 мая. После чего перевод средств стал невозможен.

Таким образом, инвесторы не получили выплаты не из-за того, что должник не отправил платеж, а в силу действия (или бездействия) третьих лиц. Как считает Минфин РФ, это обстоятельство не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон.

Внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 г. эквивалентен $57,1 млрд. Большую его часть (порядка 64%) составляют обязательства по внешним облигационным займам. Россия обслуживает 14 выпусков таких облигаций с различными сроками погашения — от 2023 до 2047 гг.

Рейтинговые агентства ранее неоднократно сообщали, что считают дефолтом факт неисполнения валютных обязательств Россией через выплаты в рублях. Так, Moody's заявляло, что выплата купонного дохода в рублях, которая была проведена Минфином в апреле, является «изменением условий платежей» и может быть расценена как дефолт, если ситуация не будет изменена через месяц, к моменту окончания льготного периода. А немного ранее S&P расценило выплату купонного дохода в рублях по двум выпускам облигаций как «выборочный дефолт». Инвесторы вряд ли смогут конвертировать рубли в «доллары, эквивалентные причитающимся им суммам», пояснялось в сообщении. Однако в середине апреля из-за санкций Евросоюза рейтинговые агентства перестали вести деятельность в России и не могут определить ни рейтинг, ни подтвердить факт дефолта.

С 2018 г. Минфин включал в свои евробонды условие, согласно которому он мог, не нарушая договоренностей с кредиторами, перевести валюту платежа из долларов в рубли, если станет невозможна выплата ни в одной из твердых валют. Ближайшая выплата по евробондам с «рублевой опцией» намечена на 21 сентября (по ним выплаты в рублях не будут событием дефолта).

Как считает главный аналитик HYCM Group Джайлс Коглан, «это дефолт в техническом смысле, поэтому многие инвесторы могут быть готовы переждать его».

Министерство обороны России признало, что 26 июня нанесло ракетные удары по Киеву. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что удары наносились по заводу по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе столицы.

В то же время Минобороны отрицает, что российская ракета попала в жилой дом, где погиб один мужчина, а его дочь и жена – гражданка Российской Федерации – были ранены. По утверждению Минобороны, в дом попала ракета противовоздушной обороны ВСУ Украины. Никаких доказательств этого Минобороны не представило.

По мнению Константина Сонина, «ракетные обстрелы жилых кварталов Киева, Харькова и других украинских городов, которые ведёт российская армия - это военные преступления. Путин, Шойгу, Лавров и другие должны предстать перед судом точно так же как их предшественники и учителя в Нюрнберге».

Российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео пожара в торговом центре в Кременчуге. По последним данным, известно о 14 погибших и 50 раненых.

«Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи мирных жителей. Горит ТРЦ, тушением пожара занимаются спасатели, количество жертв даже представить нельзя. Никакой опасности для российской армии. Ни одной стратегической ценности. Только усилия людей жить нормальной жизнью так бесят оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на простых гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно», — написал Зеленский.

Пишет редактор Republic.ru Константин Соркин: «Был в Кременчуге в 2013 году по проекту культурного менеджмента, остались самые приятные воспоминания. Несмотря на наличие крупной индустрии, тихий и зелёный город, с хорошей архитектурой и приветливыми жителями, развитой культурной сферой. Невозможно поверить в то, что сейчас происходит».

В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ. Закон, допускающий службу по контракту для выпускников школ, в ближайшее время рассматриваться в Думе не будет, сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет», – написала Останина в телеграмм-канале.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал это предложение. «Позиция парламента останется неизменной. Для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так. Никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва», - написал сенатор у себя в Telegram.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие юношам, получившим среднее общее образование, заключать контракты на военную службу сразу, а не после трех месяцев срочной службы, как в настоящее время.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

В Еврокомиссии призвали страны ЕС подготовиться к перебоям в поставках газа. Странам Евросоюза при подготовке к ближайшей зиме следует учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России, предупредила на пресс-конференции член Еврокомиссии Кадри Симсон, курирующая вопросы энергетики.

«Газпром» уже сообщил об остановке для техобслуживания «Северного потока» с 11 по 21 июля. Кроме того, нельзя исключать и дальнейших неоправданных решений России о прекращении снабжения стран или компаний, - сказала она. - Дальнейшие перебои теперь кажутся вероятными».

Она призвала страны ЕС готовиться к таким возможным трудностям и обеспечить «дополнительный запас прочности, чтобы не пострадать этой зимой даже в случае полного прекращения российских поставок».

Симсон напомнила, что Еврокомиссия призывает страны по возможности отказываться от газа и переходить на иные энергоресурсы. Это касается промышленных предприятий, выработки электроэнергии, а также отопления. «Нам сейчас же нужно усилить экономию энергоресурсов, повышать эффективность использования энергоносителей», – добавила она.

По словам Симсон, Еврокомиссия представит план, показывающий, каким образом ЕС может снизить спрос на газ. В нем, среди прочего, будет дана оценка различных вариантов развития событий на ближайшую зиму. Ожидается, что план опубликуют в июле.

Омский нефтетрейдер «Калита» допустил дефолт при выплате купона по облигациям из-за «отсутствия денежных средств в необходимом объеме». На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что «своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным», более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

В качестве причин неисполнения обязательств «Калита» указала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Все эти факторы являются последствием введения западных санкций против российских предприятий.

РЕПРЕССИИ

Первый приговор по статье о «дискредитации вооруженных сил». Нальчикский городской суд вынес приговор местному жителю Заурбеку Жамбекову, дочь которого по его просьбе сорвала букву Z с автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Полный ПЦ 2.0».

Жамбекову назначили два года лишения свободы условно с отсрочкой приговора на два года и штраф в размере 30 тыс руб. с возможностью погашения в рассрочку по статьям о дискредитации российской армии (статья 280.3 УК) и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК).

О возбуждении дела против Жамбекова стало известно 21 апреля. Тогда провластный телеграм-канал SHOT рассказал, что мужчина попросил свою 12-летнюю дочь сорвать букву Z в виде георгиевской ленточки с автомобиля на городской парковке. Девочка так и поступила. Владелица машины — сотрудница полиции — пожаловалась на Жамбекова.

Вечером 16 апреля Заурбек Жамбеков был доставлен в отделение полиции и наутро был приговорен к пяти суткам ареста. Пока он находился под административным арестом, против него возбудили уголовное дело по двум статьям.

По данным правозащитников, это первый приговор по уголовной статье о дискредитации вооруженных сил России (ст. 280.3 УК), которая появилась в кодексе в начале марта. В настоящее время уголовные дела по ней возбудили против шести человек в пяти регионах.

Депутат Семилукского сельсовета в Воронежской области Нина Беляева объявлена в международный розыск. Беляева обвиняется по двум статьям УК: о «фейках» об армии и за призывы к террористической деятельности (статьи 207.3 и 205.2 УК). При этом по последней статье заведено одновременно два дела. Еще в марте Беляева эмигрировала и сейчас ждет решения о политубежище в Латвии.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Воронежской области. Беляевой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента возможного задержания.

КПРФ, от которой избиралась Беляева, публично отреклась от нее из-за антивоенной позиции, назвав девушку крысой, сбежавшей с корабля, и опустив слово «тонущего».

По версии следствия, 22 марта на заседании райсовета обвиняемая «публично распространила заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, высказывая при этом оскорбления в адрес военнослужащих и осудив их действия». Кроме того, в СКР считают, что 5 и 8 апреля Нина Беляева во время видеоинтервью с иностранным блогером «публично высказала призывы к насильственной смене власти в РФ». Записи и этого интервью, и заявления в ходе сессии райсовета обвиняемая опубликовала на своих открытых страницах в социальных сетях «для просмотра неограниченным кругом лиц», добавили следователи.

Прокуратура запросила ужесточить наказание Денису Таранову, осужденному за попытку поджечь здание правительства Мурманской области. Как сообщили Интерфаксу в Мурманском областном суде, прокуроры просят усилить наказание.

В ночь на 1 октября 2021 г. в двери здания областной администрации были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Пострадали только двери центрального подъезда. Ранее сообщалось, что пострадал и охранник здания. Ущерб был оценен в 35 тыс руб. Таранова задержали по подозрению в попытке совершить этот поджог 10 октября.

В суде гособвинение просило отправить его на три года в колонию-поселение, 24 мая Октябрьский районный суд Мурманска признал его виновным в попытке поджога (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК) и отправил его на принудительные работы на срок в один год и девять месяцев.