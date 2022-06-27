Путин — Макрону: «Слушая меня внимательно»

Эммануэль Макрон:

С момента нашего последнего разговора напряженность продолжала расти, и ты знаешь мою приверженность и мою решимость продолжать диалог. Я хотел бы, чтобы ты сначала дал мне своё прочтение ситуации и, возможно, довольно прямо, как мы оба, сказал мне о своих намерениях. А после этого я хотел бы попытаться понять, есть ли еще полезные действия, которые можно предпринять, и сделать тебе некоторые предложения.

Владимир Путин:



Что я могу сказать? Ты сам видишь, что происходит. Ты и канцлер Шольц говорили мне, что Зеленский готов сделать шаг, что он подготовил законопроект по реализации Минских соглашений. [...] На самом деле наш дорогой коллега, господин Зеленский, ничего не делает. Он лжет вам. [...] Я не знаю, слышали ли вы его вчерашнее заявление, где он сказал, что Украина должна иметь доступ к атомному оружию.

(Дипломатический советник Эммануэль Бонне: "Но нет, чушь").

Я также слышал твои комментарии во время пресс-конференции в Киеве 8 февраля. Ты сказал, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, цитирую, "чтобы они были применимы".

(Советники Макрона: "Нет, он этого не говорил", "Я скажу ему, чтобы не вдаваться с ним в подробную дискуссию").

Эммануэль Макрон:



Владимир, во-первых, я никогда не говорил, что Минские соглашения должны быть пересмотрены. Я никогда не говорил этого ни в Берлине, ни в Киеве, ни в Париже. Я сказал, что они должны применяться, что все должно соблюдаться, и у меня нет такого же прочтения последних дней, как у тебя.

Владимир Путин:

Послушай, Эммануэль, я не понимаю твоей проблемы с сепаратистами. Они, по крайней мере, сделали всё необходимое, по нашему настоянию, чтобы открыть конструктивный диалог с украинскими властями.

Эммануэль Макрон:

По поводу того, что ты сказал, Владимир, несколько замечаний: во-первых, Минские соглашения — это диалог с вами, ты абсолютно прав. В этом контексте не предполагается, что основой обсуждения будет текст, представленный сепаратистами. И поэтому, когда твой переговорщик пытается заставить украинцев вести дискуссию на основе дорожных карт сепаратистов, он не уважает Минские соглашения. Не сепаратисты собираются вносить предложения по украинским законам!

Владимир Путин:

Конечно, у нас совершенно разное прочтение ситуации. Во время нашего последнего интервью я напомнил тебе и даже зачитал статьи 9, 11 и 12 Минских соглашений.

Эммануэль Макрон:

Они у меня перед глазами! Там хорошо написано, что правительство Украины — пункт 9 и т.д. — предлагает, и что это происходит в консультации и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы. Это именно то, что мы предлагаем сделать. Поэтому я не знаю, где ваш юрист изучал законодательство (консультант улыбается) . Я, я просто смотрю на тексты и пытаюсь их применить! И я не знаю, какой юрист сможет сказать тебе, что в суверенной стране тексты законов предлагают сепаратистские группы, а не демократически избранные власти.

Владимир Путин:

(Жестким и раздраженным тоном) Это не демократически избранное правительство. Они пришли к власти в результате переворота, были люди, сожженные заживо, это была кровавая баня, и Зеленский — один из тех, кто несет за это ответственность.

Слушай меня внимательно: принцип диалога заключается в том, чтобы учитывать интересы другой стороны. Предложения существуют, сепаратисты, как ты их называешь, передали их украинцам, но не получили никакого ответа. Где же диалог?

Эммануэль Макрон:

Но потому что, как я только что сказал тебе, нам наплевать на предложения сепаратистов. Что мы просим их, так это — реагировать на тексты украинцев, и вещи должны делаться именно так, потому что это закон! То, что ты только что сказал, где-то ставит под сомнение твою собственную волю соблюдать Минские соглашения, если ты считаешь, что имеешь дело с нелегитимной и террористической властью.

Владимир Путин:

(Все еще очень раздраженно) Слушай меня внимательно. Ты меня слышишь? Я говорю тебе еще раз: сепаратисты, как ты их называешь, отреагировали на предложения украинских властей. Они отреагировали, но эти же власти не приняли последующих мер.

Эммануэль Макрон:

Итак, хорошо: на основании их реакции на тексты украинцев я предлагаю тебе следующее: мы требуем от всех сторон встречи в рамках контактной группы, чтобы продолжить движение вперед. Завтра мы можем попросить, чтобы эта работа была выполнена, и потребовать, чтобы все заинтересованные стороны не проводили политику пустых стульев. Однако последние два дня сепаратисты не хотели идти на эту дискуссию. Я, я немедленно потребую этого от Зеленского. Согласны ли мы с этим? Если согласны, то я запускаю его и требую завтрашней встречи.

Владимир Путин:

Значит, чтобы быть согласным, как только мы положим трубку, я изучу эти предложения. Но с самого начала нужно было оказать давление на украинцев, но никто не хотел этого делать.

Эммануэль Макрон:

Но да, я делаю все возможное, чтобы надавить на них, ты это хорошо знаешь.

Владимир Путин:

Я знаю, но, к сожалению, это неэффективно.

Эммануэль Макрон:

Мне нужно, чтобы ты мне немного помог (озорно) . Ситуация на линии соприкосновения очень напряженная. Я действительно вчера звонил Зеленскому, чтобы он успокоился. Я скажу ему снова, успокойте всех, успокойте (людей) в социальных сетях, успокойте Вооруженные силы Украины. Но что я также вижу, так это то, что ты действительно можешь призвать успокоиться свои заранее размещенные вооруженные силы. Вчера было много обстрелов. Если мы хотим дать диалогу шанс, мы должны успокоить ситуацию в регионе. Как ты видишь эволюцию военных учений?

Владимир Путин:

Учения идут по плану.

Эммануэль Макрон:

Значит, они закончатся сегодня вечером, так?

Владимир Паутин:

Да, вероятно, сегодня вечером, и мы определенно оставим военное присутствие на границе, пока ситуация в Донбассе не успокоится. Обсуждение будет проходить в консультации с министерствами обороны и иностранных дел.

Эммануэль Макрон:

ХОРОШО. Владимир, я говорю тебе очень искренне, для меня вернуть дискуссии в правильные рамки и избежать напряженности — это абсолютное условие. А для меня важно — и я действительно спрашиваю тебя об этом — то, что мы держим ситуацию под контролем. Это первый шаг. И я очень рассчитываю на вас. Не поддавайтесь ни на какие провокации в ближайшие часы и дни.

Я хотел обратиться к вам с двумя вполне конкретными предложениями. Первое — организовать в ближайшие несколько дней встречу в Женеве между тобой и президентом Байденом. Я говорил с ним в пятницу вечером, я спросил его, могу ли я сделать тебе это предложение. Он просил передать тебе, что готов к этому. Президент Байден также размышлял о путях убедительной деэскалации ситуации, учете твоих требований и очень четком решении вопроса о НАТО и Украине. Назови дату, которая тебе подходит.

Владимир Путин:

Эммануэль Макрон:

Большое спасибо Эмануэлю. Для меня всегда большое удовольствие и большая честь говорить с твоими европейскими коллегами, а также с Соединенными Штатами. И я всегда получаю огромное удовольствие от общения с вами, потому что мы находимся в доверительных отношениях. Итак, Эммануэль, я предлагаю тебе обратные вещи. Прежде всего, ты должен подготовить эту встречу заранее. Только после этого мы сможем поговорить, потому что если мы придем вот так, чтобы говорить обо всем и ни о чем, нас все равно будут обвинять в этом.

Но можем ли мы сегодня, в конце этих дискуссий, сказать себе, что мы согласны с принципом? Я хотел бы получить от тебя четкий ответ на этот вопрос. Я понимаю твое нежелание по поводу даты, но готов ли ты пойти вперед и сказать сегодня: "Я бы хотел встречу на две персоны с американцами, затем расширенную на европейцев", или нет? (Советник: "Вот".)

Владимир Путин:

Это предложение, которое заслуживает внимания, и если ты хочешь, чтобы мы хорошо согласовали, как его сформулировать, я предлагаю попросить наших советников позвонить друг другу, чтобы договориться [...] но знай, что в принципе я согласен.

Эммануэль Макрон:

Очень хорошо, ты подтверждаешь мне, что в принципе согласен. Я предлагаю, чтобы наши команды [...] попытались завершить совместный текст, своего рода пресс-релиз в конце этого разговора.

Владимир Путин:

Честно говоря, я хотел пойти поиграть в хоккей, потому что здесь я разговариваю с тобой из спортзала перед началом физических упражнений. Сначала я позвоню своим советникам.

Эммануэль Макрон:

В любом случае, спасибо тебе, Владимир. Мы остаемся на связи в режиме реального времени. Как только что-то происходит, ты звонишь мне.

Владимир Путине:

Спасибо, господин президент (на французском языке) .