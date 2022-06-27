Володин: несогласные со «спецоперацией» преподаватели должны уволиться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ректоры и преподаватели российских вузов, осуждающие так называемую «спецоперацию», должны уволиться. По его словам, это вопрос безопасности страны.

Сегодня в Госдуме прошло обсуждение изменения системы образования в России из-за выхода страны из Болонского процесса. Парламентарии планируют разработать отечественную систему образования.

По мнению Володина, в вузах недопустима «антироссийская пропаганда в образовательном процессе». Депутат от «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал о том, что на факультете журналистики МГУ ведется антироссийская пропаганда, «шельмуют» поддерживающих специальную военную операцию в Украине, а в качестве фейков приводятся примеры слайдов с материалами государственных СМИ.

Володин сказал, что высказывание коллеги поддерживают все фракции, и использовать свое служебное положение «для пропаганды в интересах других государств» недопустимо. Ответственность за таких коллег должны понимать и ректоры вузов.

«Поэтому хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем: правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что российская армия «защищает безопасность России», а тот, «кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду, должен взять и уйти».

По его словам, нет страны, где действуют иначе.

«Давайте при всей нашей толерантности, уважаемые коллеги, ректоры, осознавать свою ответственность. А там, где не понимают, возьмите и уйдите просто. Встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей Отчизне», — заключил Володин.