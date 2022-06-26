ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 26 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

Лидеры стран G7 заявили о продолжении предоставления финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также поддерживать ее столько, сколько это потребуется», – приводит агентство выдержки из документа, поступившего в его расположение.

Bloomberg подчеркивает, что данная «формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием украинского кризиса». Отмечается, что ранее в G7 обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению рецессии, а также способы сохранения давления на Россию.

Допустить успех вторжения Владимира Путина в Украину имело бы «абсолютно катастрофические» последствия для всего мира, предупредил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN в воскресенье.

Джонсон призвал американцев, британцев и другие страны Запада сохранять решимость наказать за это МосквуВыступая в программе CNN через несколько часов после удара российских ракет по Киеву, Джонсон призвал американцев, британцев и другие страны Запада сохранять решимость наказать за это Москву.

«Я бы сказал людям в Соединенных Штатах, что это то, что Америка исторически делает и должна делать, и это – выступать за мир, свободу и демократию», – сказал Джонсон. Он добавил: «Если мы позволим Путину уйти от ответственности и просто аннексировать, завоевать значительные части свободной, независимой, суверенной страны, что он и готов сделать... тогда последствия для мира будут абсолютно катастрофическими».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв Джонсона к миру, свободе и демократии «чудовищным». По ее словам, Джонсон показал пример «британского политического юмора» — «мрачно, неостроумно и очень пошло».

Комитет Думы одобрил поправки, которые позволят оформлять как контрактников призывников ранее трех месяцев срочной службы. При этом председатель комитета Андрей Картаполов, инициировавший поправки, предложил законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Великобритания, США, Япония и Канада намерены ввести запрет на импорт золота из РФ. Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота, сообщает The Guardian.

«Благодаря жестким новым мерам, о которых объявят на начинающемся сегодня саммите G7, мы запретим дальнейший экспорт российского золота в Великобританию, США, Канаду и Японию», - говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

«Лондон - крупный центр торговли золотом, и поддержка США, Японии и Канады означает, что данные меры будут иметь серьезное воздействие», - отмечается в документе.

РЕПРЕССИИ

В Екатеринбурге начали травить кофейню, выступившую против войны. Сеть кофеен из Екатеринбурга Simple Coffee открыто выступила против войны, разместив заявление на своем сайте, сообщает Activatica.org.

«Мы не поддерживаем войну и хотим напомнить, что любые военные действия обязательно приводят к жертвам среди обычных людей. Это могут быть чьи-то родственники с той стороны, родители или дети, сотрудники и работодатели», - говорилось в заявлении. В кофейне выразили надежду, что политики смогут договориться и остановить войну.

Антивоенное заявление провисело на сайте Simple Coffee несколько месяцев. 26 июня на него обратили внимание уральские провокаторы со стороны пропагандиста Владимира Соловьева, которые собирают сообщения о противниках войны через свой бот для доносов. Ранее они использовали бот для нападок на ресторатора Евгения Кексина, пошутившего про человека в Z-футболке в баре «Огонек».

К травле компании присоединился член Общественной палаты Екатеринбурга, координатор проекта «Народный контроль» («Единая Россия») Дмитрий Чукреев.

«Пока государство поддерживает бизнес, вот такие коммерсанты наносят удар в спину нашим военным», — заявил Чукреев

После этого заявление с сайта было удалено. Основатель Simple Coffee Сергей Мокренко заявил изданию It's My City, что не хотел бы комментировать высказывания сторонников Соловьева.

Первая кофейня Simple Coffee открылась в 2010 г. Сейчас в Екатеринбурге работают уже 15 кофеен Simple Coffee.