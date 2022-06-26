Клуб престарелых шпионов, или Путин, Кремль и разведка

Российское вторжение в Украину сопровождалось целым рядом провалов российской разведки на всех уровнях командования. Это была и ее неспособность оценить силу вероятного ответа Запада и степень сопротивления Украины – а также неадекватная подготовка к весеннему «сезону грязи» в стране, равно и отсутствие обеспечения эффективных мер оперативной безопасности (OPSEC).

Ирония заключается в том, что в близком кругу Владимира Путина численно и функционально доминируют бывшие офицеры разведки. Это выглядит как парадокс, но причина известна: авторитарные режимы часто плохо разбираются в стратегической разведке. Правительства могут вкладывать значительные средства в тайный сбор информации, но при этом плохо ее анализируют. Отчасти это происходит из-за институционального увлечения сбором информации, пренебрегающим анализом, отчасти из-за того, что нижестоящие чиновники говорят автократам только то, что те хотят услышать. Наконец, автократы склонны игнорировать правду, и даже если кто-то осмеливается ее говорить, все равно действуют по своему усмотрению.

Хотя все эти версии правдоподобны, но стоит задать и вопрос: не ошибалась ли российская разведка именно потому, что многие российские лидеры являются бывшими офицерами разведки определенного возраста и типа? Путин и его клан последние три десятилетия пытались восстановить ту концепцию разведки, которая некогда существовала в их профессиональной среде – при том, что за это время разведки демократического Западе успели пережить серию профессиональных «революций». В результате руководство России вступило в военный конфликт неподготовленным к противостоянию с теми, кто использует все возможности разведки в 21 веке.

СПЕЦСЛУЖБЫ РОССИИ: НАЗАД ОТ РЕФОРМ

Путин и его команда – секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин – все начали свою службу в КГБ в 1970-х гг. Начальник Росгвардии Виктор Золотов также начинал свою карьеру в Управлении пограничных войск КГБ. Их профессиональная жизнь была сформирована концепциями и практиками той очень специфической формы полицейского государства, которую Джон Дзиак назвал «контрразведывательным государством».

Примечательно, что общим термином для российских ведомств является не «разведка» и даже не «служба безопасности», а «специальные службы». Первая функция таких спецслужб заключается в том, чтобы действовать как тайный орган исполнительной власти. Их главная задача — защита режима посредством преследования врагов режима внутри страны и за рубежом, и для них стратегическая разведка является задачей уже второго порядка. В этой концепции тайные политические действия и «спецоперации» стоят примерно на одном уровне со сбором и обработкой информации.

При Борисе Ельцине была предпринята недолгая попытка реформировать старые «спецслужбы» в форму «разведывательного сообщества» западного стиля. Разросшийся КГБ был расформирован. Его Первое главное управление – собственно, разведка – было выделено в Службу внешней разведки (СВР). Аппарат внутренней тайной полиции, которым было Второе главное управление, был лишен многих его широких полномочий и преобразован в Федеральную службу контрразведки (ФСК). Девятое управление, занимавшееся охраной главных лиц государства, превратилось в сегодняшнюю Федеральную службу охраны (ФСО). Два управления радиоразведки КГБ, 8-е и 16-е, были объединены в новую структуру — Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Предполагалось, что ФАПСИ будет функционировать по образцу западных радиоэлектронных разведок и таких агентств безопасности связи, как Национальное агентство безопасности США или Центр правительственной связи Великобритании. Нетронутой и нереформированной осталась только военная разведка, ГРУ, подчинявшаяся Министерству обороны.

Потом все снова вернулось на круги своя. Несмотря на попытки передать бывшее Третье главное управление КГБ – военную контрразведку – в ведение Генерального штаба, оно осталось в составе ФСК. И на фоне Первой чеченской войны ФСК начала быстро восстанавливать свои утраченные полномочия и влияние. Еще при Ельцине в 1995 г. ее компетенция была расширена, в частности, в ведение ФСК была отнесена борьба с терроризмом, позднее ФСК была переименована в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Несмотря на то, что свою карьеру Владимир Путин делал в Первом главном управлении, он не был частью шпионской элиты офицеров, работающих в дальнем зарубежье в качестве нелегалов или под дипломатическим прикрытием. Проведя последние пять лет своей службы в Дрездене, он был лишь одним из многих сотрудников внешней разведки второго уровня, работавших в советском блоке. В течение года он занимал должность главы ФСБ, курируя восстановление этой службы. Главным событием того времени стало возвращение двух бывших подразделений спецназа КГБ, «Альфа» и «Вымпел», в состав ФСБ.

Когда Путин стал первым вице-премьером, его преемники Патрушев, а затем Бортников продолжали усиление и расширение ФСБ. Уже будучи исполняющим обязанности президента в 2000 г., Путин расширил и усилил службу военной контрразведки в ФСБ. В 2003 г. он перераспределил функции ФАПСИ между ФСБ и ФСО. В том же году в состав ФСБ вернулась Пограничная служба, а в 2004 г. в ФСБ было создано новое подразделение внешней разведки, и ФСБ начала работать в ближнем зарубежье. Таким образом, к середине прошлого десятилетия КГБ был в значительной степени восстановлен во всем, кроме названия.

РЕВОЛЮЦИИ В РАЗВЕДКЕ

За это время западная разведка претерпела самые обширные изменения с того времени, когда впервые были созданы разведывательные службы. В этой эволюции было четыре основных элемента: (1) введение принципа открытого правительства; (2) переход от «необходимости знать самим» к «необходимости делиться» – а также значительный прогресс в возможностях сбора и обработки информации, полученной в результате (3) развития технических средств разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и (4) разведки на основе открытых источников (OSINT).

С середины 1970-х гг. открытость разведки возросла до такой степени, что разведывательные службы и их работа стали открыто признаваться одной из основных функций государства. Вклад разведывательных служб в стратегию и национальную безопасность и их оценки теперь являются открытой частью политических дискуссий. Параллельно с этим западные страны десятилетиями совершенствовали процессы и методы обмена разведданными через такие союзы, как НАТО и «Пять глаз» [разведывательный альянс Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США – NT.], а также в рамках ЕС. Тем более, что после 9/11 необходимость делиться информацией с союзниками и партнерами резко возросла.

Военная разведка также претерпела революцию благодаря новым платформам ISR, датчикам и технологиям обмена данными. OSINT перестал быть только методом социальных исследований, применяемым в сфере национальной безопасности. Он смог охватить совершенно новые сферы анализа данных наземной разведки на основе информации социальных сетей и коммерческих систем космического наблюдения, чьи спутниковые изображения сравнимы с теми, которые давали военные системы предыдущего поколения.

К 2018 г. американские военные аналитики даже начали беспокоиться о последствиях создания «вездесущей среды ISR». Как, спрашивали они, можно достичь OPSEC в «глобальном аквариуме», где все время идет всепроникающее наблюдение в режиме реальном времени? Возможности наблюдения при этом широко доступны – как для нейтральных государств, так и для противников?

Все эти революции в разведке прошли мимо путинского чекистского кружка. Безусловно, российские спецслужбы вложили значительные средства и внесли свои новшества в тайный сбор разведданных, дезинформацию и тайные спецоперации. Во время конфликта российские военные продемонстрировали достаточную компетентность в наступательных разведывательных операциях, успешно нанося удары по украинским оборонным объектам и даже по иностранным добровольцам. Однако, имея руководство, глубоко приверженное устаревшей парадигме спецслужб, у российской разведки было мало стимулов и возможностей идти в ногу с остальным миром.

Провал российской разведки в конфликте был обусловлен с самого начала недостатком в ней «умного» интеллекта и знаний о том, как должна функционировать разведка в новом мире.

Так Россия преподала всем наглядный урок, показав, что война 21-го века, которая ведется в «глобальном аквариуме» — это не война для престарелых шпионов.





Оригинал – The Royal United Services Institute