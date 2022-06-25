Путин и семейные ценности

В моей камере всегда включен телевизор, поэтому я теперь в курсе «новостей» государственной пропаганды. На днях услышал, что Владимир Путин предложил ввести дополнительные социальные льготы — в том числе досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. Поскольку я сам вхожу в эту категорию, слух выхватил сообщение из бесконечного потока.

Примерно в эти же дни я увидел список российских граждан, которые, как и я, стали обвиняемыми по новой статье 207.3 Уголовного кодекса за выступления против войны с Украиной. Уже 57 человек, из них не менее 19 помещены под арест. Сразу бросилось в глаза, когда читал краткие, на абзац, биографии арестованных — почти у каждого есть малолетние или несовершеннолетние дети.

В каком-то смысле выборка «преступников» естественна. Люди, имеющие собственных детей, острее переживают убийства чужих — и не могут молчать, когда это происходит. Но очень показательна и реакция власти: наказывать таких людей самым страшным — разлукой с детьми и семьями.

Хотя чего можно ждать от власти, ответившей на «закон Магнитского» «законом подлецов», то есть на персональные санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека — лишением российских детей-сирот права быть усыновленными или удочеренными в американские семьи?

Вспоминайте об этом каждый раз, когда путинские чиновники и их пропагандистская обслуга будут рассказывать о «семейных ценностях», которые якобы защищает этот режим.

А еще — помогайте семьям политзаключенных. Как это делал в свое время основанный Александром Солженицыным Русский общественный фонд помощи политическим заключенным и их семьям, как это делала Елена Боннэр, как это делал Борис Немцов. Как это сделал в прошлом году, перечислив денежную часть премии Фонда Бориса Немцова за мужество, Алексей Навальный. Как это сегодня делают неравнодушные люди и организации в России.

Помогайте семьям политзаключенных. Им гораздо тяжелее, чем нам.

С 11 апреля Владимир Кара-Мурза* арестован и находится в СИЗО. Его обвиняют в распространении «фейков» о российской армии за выступление в Палате представителей штата Аризона.

*Владимира Кара-Мурза Минюст России признал иностранным агентом за якобы полученной финансирование из Украины

Колонка опубликована в «Вот Так»