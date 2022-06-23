ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 23 ИЮНЯ

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Украина – кандидат на получения членства в ЕС. Еврокомиссия одобрила решение Европарламента предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов членов в ЕС.

Утром Европарламент проголосовал за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС. Об этом заявила в четверг председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования. Она отметила, что статус кандидата предоставят Украине и Молдавии и позднее «тот же путь» для Грузии.

В Европарламенте за резолюцию проголосовали 529 депутатов, 45 были против, еще 14 воздержались. Однако «ускоренную» процедуру в Европарламенте исключили, поскольку нужно выполнить все критерии членства, и процесс будет зависеть от эффективности реформ. Поэтому резолюция призвала власти Украины, Молдовы и Грузии «недвузначно продемонстрировать политическую решимость реализовывать европейские амбиции их народов».

Позднее Еврокомиссия единогласно проголосовала за предоставление статусов стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдове.

«Это сильный сигнал России в текущем геополитическом контексте предоставить Украине и Молдове статус кандидата, – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это будет долгий путь, он будет требователен. Но мы, Франция и другие страны, будем готовы помочь в процессе реформ», - добавил он.

«Сегодня хороший день для Европы. Мои поздравления президенту @ЗеленскийUA и Президенту @Sandumaiamd. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи», – написала в Твиттер президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен, а также лидеров государств-членов ЕС, которые единогласно приняли это решение на саммите. «Будущее Украины – в ЕС, – написал Зеленский в Твиттер. – Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза».

Песков: Украина должна принять все наши требования. Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - ответил Песков.

Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа. «Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок», – сказал первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммермансв ходе слушаний в Европарламенте.

Тиммерманс добавил, что существует реальный риск перебоев поставок. Также, по его словам, европейские газохранилища заполнены более чем наполовину, это гораздо больше, чем год назад.

В Германии введен предмаксимальный уровень угрозы газового кризиса. Берлин предупреждает, что сокращение поставок топлива из России может привести к коллапсу на энергетическом рынке всего Евросоюза.

Германия обвиняет Россию в искусственном сокращении поставок газа по «Северному потоку» и другим трубопроводам, называя это «экономической атакой» на Евросоюз. Москва настаивает, что прокачка ограничена по техническим причинам, которые обусловлены западными санкциями.

Дефицит газа угрожает не только Германии — в Брюсселе сообщили, кризис затронул как минимум 12 членов Евросоюза, и большинство прибегли к мерам по защите газовой безопасности.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает экспорт авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг.

В частности, новые меры включают в себя запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу, что может стать болезненным для российского военно-промышленного комплекса.

Вводится также «запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов и банкнот стран ЕС, запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ».

Кроме того, расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами. Ограничения касаются и товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, которые по неизвестной причине оставались вне санкций до сих пор, несмотря на то, что Россия неоднократно использовала химическое оружие.

Как сообщает ЕАН, так гендиректор Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге Денис Тасаков объяснил невыплату зарплат рабочим. «Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!» — заявил Тасаков журналистам.

По словам гендиректора, завод пока не выплатил зарплаты частично за апрель и май. Он пообещал, что 23 июня рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не бастует, рассчитают полностью. Всего в забастовках участвуют 50 человек из 370 рабочих, уточнил Тасаков.

Задержки выплат руководитель объяснил тем, что многие предприятия, с которыми сотрудничал Уральский компрессорный завод, попали под санкции и у них «зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах». Кроме того, на ситуацию на заводе, утверждает Тасаков, повлиял курс валют.

«Не секрет, в каком положении сейчас находится страна, — военная спецоперация», — отметил он.

Работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку в начале июня. Один из сотрудников предприятия рассказал E1.ru, что задержки с выплатой зарплат начались в январе 2022 г.

22 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплат рабочим завода. По версии следствия, руководство предприятия с апреля задерживает выплаты более чем 300 работникам. Общий размер долга превысил 20 млн руб.

Cisco закрывает бизнес в РФ и Белоруссии. Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. В марте компания приостановила все бизнес-операции в этих странах из-за событий на Украине.



Как считают эксперты, решение Cisco отрицательно скажется на работе интернет-серверов, большинство из которых произведено и обслуживается компанией.

Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США. Государственный Эрмитаж принял решение ввести мораторий на выставки в Европе и США после возвращения последних шедевров из своей коллекции с европейских выставок.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Россию возвращены последние предметы искусства из коллекции Эрмитажа, которые были представлены на зарубежной выставке.

В конце мая специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что произведения искусства, находящиеся в музейном фонде РФ, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее.

Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 г. Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны, сообщил новостной портал национального агентства печати и информации Чехии.

По их представлениям, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры – оказать давление на Россию и Белоруссию для окончания военной операции. В результате, многие российские и белорусские политэмигранты, которые выбирали Чехию как место жительства, теперь этой возможности лишены.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

РЕПРЕССИИ

Суд признал законным включение Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Черемушкинский суд Москвы признал законным включение бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Таким образом, суд отклонил его иск Минюсту России.

Минюст внес Венедиктова в список СМИ-иноагентов 22 апреля. Тогда же этот список пополнили Александр Невзоров и Сергей Пархоменко.

Адвокат Венедиктова Калой Альхигов в суде утверждал, что его доверитель не получал средства или имущество из иностранных источников, в том числе для распространения материалов. «Доказательства обратного в деле нет, административный ответчик этого не представил», — сказал он.

Он пояснил, что, согласно материалам административного дела, Венедиктовым за последние три года было получено более 63 млн руб. от ЗАО «Эхо Москвы» и ООО «Образование XXI век», с которыми у него был заключен трудовой договор.

В свою очередь эти компании, по мнению Минюста, получали иностранное финансирование. Таковым министерство сочло получение ими средств от GooglePayment, от компаний Mediawayss и польской туристической компании за рекламу на общую сумму более 700 тыс руб.

«Как ЗАО «Эхо Москвы» и «Образование XXI век» могли перечислить Венедиктову более 63 млн руб., являясь получателем иностранного финансирования на общую сумму более 700 тыс руб. Это как? Где логика, где математика?», — выразил недоумение адвокат.

Он добавил, что Минюст среди прочих причин указал, что Венедиктов якобы распространял ссылки, в которых были сообщения и материалы иностранных СМИ. Однако, подчеркнул Альхигов, «эти 20 ссылок не существуют реально», так как при нажатии никуда не ведут.

Адвокат отметил, что для признания лица СМИ-иноагеном необходимо действовать в интересах иностранных организаций, осуществлять на территории России политическую деятельность или получать от иностранного источника поддержку такой деятельности.

«Получается, сам факт занятия политической журналистикой уже является основанием для включения в реестр СМИ — иностранных агентов?», — задал он вопрос. По мнению Альхигова, включение Венедиктова в данный список зависело от волеизъявления одного лица — замминистра юстиции Олега Свириденко. «Вот он решил, других оснований не было», — считает адвокат.

В свою очередь представитель Министерства юстиции России просил иск отклонить, считая, что действия ответчика были правомерными.

«Распространение материалов иностранных СМИ налицо», — сказал он. Относительно иностранного финансирования он, в частности, пояснил, что, хотя «Образование XXI век» и является российской компанией, но, если физическое лицо получает зарплату от российского юридического лица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, это является основанием для включения его в список иноагентов.

Судья Николай Алексеев отклонил исковые требования журналиста.

Радиостанция «Эхо Москвы» 1 марта была отключена от эфира по требованию Генпрокуратуры РФ за распространение «фейков» о войне на Украине. Позже большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции. Контракт с главредом Алексеем Венедиктовым расторгли. Позже частоту «Эха Москвы» отдали радио Sputnik.

В Екатеринбурге полиция задержала главу местного «Мемориала» Алексея Мосина. Как сообщает ОВД-Инфо*, в Екатеринбурге полиция задержала главу местного общества «Мемориал»* Алексея Мосина.

Мосина задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центра «Э»). Историк Алексей Мосин планировал сегодня участвовать в XIV Международной научной конференции из цикла «История сталинизма», которая проходит в «Ельцин-центре».

После задержания Алексея Мосина привезли в помещение «Мемориала», который длился более пяти часов. Помимо печатных материалов силовики также изъяли несколько жестких дисков после отказа сотрудников назвать пароль от компьютера.

Кроме того, они изъяли литературу — в том числе книгу Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию».

Фотографу штаба Навального утвердили продление ареста по делу о комментариях к новостям. Московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста фотографа штаба Навального Александра Струкова. Об этом сообщает «Первый отдел». В апреле Люблинский районный суд оставил Струкова в СИЗО до 26 июня.

Струкова задержали 26 января — против него возбудили дело по статьям о публичных публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти или вражды в интернете (ч. 2 ст. 282 УК). Поводом для возбуждения дела послужили комментарии под постами в телеграм-канале издания Znak.com.

Согласно постановлению о возбуждении дела, комментарии Струкова начинались со слов «Слава Украине!», «долой власть чекистов…», «всем с добрым утром долой путина!».

Эксперт, который проводил психолого-лингвистическое исследование, пришел к выводу, что высказывания содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к лицам русской национальности, а также направлены на совершение террористических действий, уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии «Единая Россия» и призывают к посягательству на жизнь Владимира Путина.





* Мемориал признан в РФ НКО, выполняющей функции иностранного агента.

