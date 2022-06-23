ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 23 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ
Украина – кандидат на получения членства в ЕС. Еврокомиссия одобрила решение Европарламента предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов членов в ЕС.
Утром Европарламент проголосовал за предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС. Об этом заявила в четверг председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования. Она отметила, что статус кандидата предоставят Украине и Молдавии и позднее «тот же путь» для Грузии.
В Европарламенте за резолюцию проголосовали 529 депутатов, 45 были против, еще 14 воздержались. Однако «ускоренную» процедуру в Европарламенте исключили, поскольку нужно выполнить все критерии членства, и процесс будет зависеть от эффективности реформ. Поэтому резолюция призвала власти Украины, Молдовы и Грузии «недвузначно продемонстрировать политическую решимость реализовывать европейские амбиции их народов».
Позднее Еврокомиссия единогласно проголосовала за предоставление статусов стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдове.
«Это сильный сигнал России в текущем геополитическом контексте предоставить Украине и Молдове статус кандидата, – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это будет долгий путь, он будет требователен. Но мы, Франция и другие страны, будем готовы помочь в процессе реформ», - добавил он.
«Сегодня хороший день для Европы. Мои поздравления президенту @ЗеленскийUA и Президенту @Sandumaiamd. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи», – написала в Твиттер президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Зеленский поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен, а также лидеров государств-членов ЕС, которые единогласно приняли это решение на саммите. «Будущее Украины – в ЕС, – написал Зеленский в Твиттер. – Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза».
Песков: Украина должна принять все наши требования. Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», - ответил Песков.
Двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа. «Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок», – сказал первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммермансв ходе слушаний в Европарламенте.
Тиммерманс добавил, что существует реальный риск перебоев поставок. Также, по его словам, европейские газохранилища заполнены более чем наполовину, это гораздо больше, чем год назад.
В Германии введен предмаксимальный уровень угрозы газового кризиса. Берлин предупреждает, что сокращение поставок топлива из России может привести к коллапсу на энергетическом рынке всего Евросоюза.
Германия обвиняет Россию в искусственном сокращении поставок газа по «Северному потоку» и другим трубопроводам, называя это «экономической атакой» на Евросоюз. Москва настаивает, что прокачка ограничена по техническим причинам, которые обусловлены западными санкциями.
Дефицит газа угрожает не только Германии — в Брюсселе сообщили, кризис затронул как минимум 12 членов Евросоюза, и большинство прибегли к мерам по защите газовой безопасности.
ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ
Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Великобритания вводит запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает экспорт авиатоплива, говорится в заявлении, распространенном британским правительством в четверг.
В частности, новые меры включают в себя запрет на экспорт в Россию или для использования в России топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу, что может стать болезненным для российского военно-промышленного комплекса.
Вводится также «запрет на экспорт или использование в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов и банкнот стран ЕС, запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ».
Кроме того, расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами. Ограничения касаются и товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, которые по неизвестной причине оставались вне санкций до сих пор, несмотря на то, что Россия неоднократно использовала химическое оружие.Гендиректор уральского завода объявил Великую Отечественную войну. Как сообщает ЕАН, так гендиректор Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге Денис Тасаков объяснил невыплату зарплат рабочим. «Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!» — заявил Тасаков журналистам.
По словам гендиректора, завод пока не выплатил зарплаты частично за апрель и май. Он пообещал, что 23 июня рабочие получат деньги за апрель, а тех, кто не бастует, рассчитают полностью. Всего в забастовках участвуют 50 человек из 370 рабочих, уточнил Тасаков.
Задержки выплат руководитель объяснил тем, что многие предприятия, с которыми сотрудничал Уральский компрессорный завод, попали под санкции и у них «зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах». Кроме того, на ситуацию на заводе, утверждает Тасаков, повлиял курс валют.
«Не секрет, в каком положении сейчас находится страна, — военная спецоперация», — отметил он.
Работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку в начале июня. Один из сотрудников предприятия рассказал E1.ru, что задержки с выплатой зарплат начались в январе 2022 г.
22 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплат рабочим завода. По версии следствия, руководство предприятия с апреля задерживает выплаты более чем 300 работникам. Общий размер долга превысил 20 млн руб.
Cisco закрывает бизнес в РФ и Белоруссии. Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc принял решение о постепенном прекращении работы в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. В марте компания приостановила все бизнес-операции в этих странах из-за событий на Украине.
Как считают эксперты, решение Cisco отрицательно скажется на работе интернет-серверов, большинство из которых произведено и обслуживается компанией.
Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США. Государственный Эрмитаж принял решение ввести мораторий на выставки в Европе и США после возвращения последних шедевров из своей коллекции с европейских выставок.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в Россию возвращены последние предметы искусства из коллекции Эрмитажа, которые были представлены на зарубежной выставке.
В конце мая специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что произведения искусства, находящиеся в музейном фонде РФ, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, пока ситуация в мире не станет спокойнее.
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 г. Соответствующее решение МИД поддержало правительство страны, сообщил новостной портал национального агентства печати и информации Чехии.
По их представлениям, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры – оказать давление на Россию и Белоруссию для окончания военной операции. В результате, многие российские и белорусские политэмигранты, которые выбирали Чехию как место жительства, теперь этой возможности лишены.
Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.
РЕПРЕССИИ
Суд признал законным включение Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Черемушкинский суд Москвы признал законным включение бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Таким образом, суд отклонил его иск Минюсту России.
Минюст внес Венедиктова в список СМИ-иноагентов 22 апреля. Тогда же этот список пополнили Александр Невзоров и Сергей Пархоменко.
Адвокат Венедиктова Калой Альхигов в суде утверждал, что его доверитель не получал средства или имущество из иностранных источников, в том числе для распространения материалов. «Доказательства обратного в деле нет, административный ответчик этого не представил», — сказал он.
Он пояснил, что, согласно материалам административного дела, Венедиктовым за последние три года было получено более 63 млн руб. от ЗАО «Эхо Москвы» и ООО «Образование XXI век», с которыми у него был заключен трудовой договор.
В свою очередь эти компании, по мнению Минюста, получали иностранное финансирование. Таковым министерство сочло получение ими средств от GooglePayment, от компаний Mediawayss и польской туристической компании за рекламу на общую сумму более 700 тыс руб.
«Как ЗАО «Эхо Москвы» и «Образование XXI век» могли перечислить Венедиктову более 63 млн руб., являясь получателем иностранного финансирования на общую сумму более 700 тыс руб. Это как? Где логика, где математика?», — выразил недоумение адвокат.
Он добавил, что Минюст среди прочих причин указал, что Венедиктов якобы распространял ссылки, в которых были сообщения и материалы иностранных СМИ. Однако, подчеркнул Альхигов, «эти 20 ссылок не существуют реально», так как при нажатии никуда не ведут.
Адвокат отметил, что для признания лица СМИ-иноагеном необходимо действовать в интересах иностранных организаций, осуществлять на территории России политическую деятельность или получать от иностранного источника поддержку такой деятельности.
«Получается, сам факт занятия политической журналистикой уже является основанием для включения в реестр СМИ — иностранных агентов?», — задал он вопрос. По мнению Альхигова, включение Венедиктова в данный список зависело от волеизъявления одного лица — замминистра юстиции Олега Свириденко. «Вот он решил, других оснований не было», — считает адвокат.
В свою очередь представитель Министерства юстиции России просил иск отклонить, считая, что действия ответчика были правомерными.
«Распространение материалов иностранных СМИ налицо», — сказал он. Относительно иностранного финансирования он, в частности, пояснил, что, хотя «Образование XXI век» и является российской компанией, но, если физическое лицо получает зарплату от российского юридического лица, которое имеет иностранное финансирование, а также распространяет информацию иностранных СМИ, это является основанием для включения его в список иноагентов.
Судья Николай Алексеев отклонил исковые требования журналиста.
Радиостанция «Эхо Москвы» 1 марта была отключена от эфира по требованию Генпрокуратуры РФ за распространение «фейков» о войне на Украине. Позже большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции. Контракт с главредом Алексеем Венедиктовым расторгли. Позже частоту «Эха Москвы» отдали радио Sputnik.
В Екатеринбурге полиция задержала главу местного «Мемориала» Алексея Мосина. Как сообщает ОВД-Инфо*, в Екатеринбурге полиция задержала главу местного общества «Мемориал»* Алексея Мосина.
Мосина задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центра «Э»). Историк Алексей Мосин планировал сегодня участвовать в XIV Международной научной конференции из цикла «История сталинизма», которая проходит в «Ельцин-центре».
После задержания Алексея Мосина привезли в помещение «Мемориала», который длился более пяти часов. Помимо печатных материалов силовики также изъяли несколько жестких дисков после отказа сотрудников назвать пароль от компьютера.
Кроме того, они изъяли литературу — в том числе книгу Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию».
Фотографу штаба Навального утвердили продление ареста по делу о комментариях к новостям. Московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста фотографа штаба Навального Александра Струкова. Об этом сообщает «Первый отдел». В апреле Люблинский районный суд оставил Струкова в СИЗО до 26 июня.
Струкова задержали 26 января — против него возбудили дело по статьям о публичных публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти или вражды в интернете (ч. 2 ст. 282 УК). Поводом для возбуждения дела послужили комментарии под постами в телеграм-канале издания Znak.com.
Согласно постановлению о возбуждении дела, комментарии Струкова начинались со слов «Слава Украине!», «долой власть чекистов…», «всем с добрым утром долой путина!».
Эксперт, который проводил психолого-лингвистическое исследование, пришел к выводу, что высказывания содержат признаки возбуждения ненависти и вражды к лицам русской национальности, а также направлены на совершение террористических действий, уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии «Единая Россия» и призывают к посягательству на жизнь Владимира Путина.
* Мемориал признан в РФ НКО, выполняющей функции иностранного агента.