Директор завода оправдал проблемы с зарплатой Второй мировой войной

Денис Тасаков, директор Уральского компрессорного завода (УКЗ) в Екатеринбурге, аргументировал невыплату зарплаты «военной спецоперацией». По его словам, в Великую Отечественную никто не жаловался и все все понимали, пишет ЕАН.

По словам Тарасова, предприятие оказалось в сложном экономическом положении: некоторые контрагенты из-за санкций не могут рассчитаться или получить деньги по экспортным контрактам. Пока на УКЗ частично не выплачена зарплата за май, сегодня люди частично должны были получить деньги за апрель. А тех, кто не бастует, полностью рассчитают.

«Правда, должно денег остаться и тем, кто бастует. Но я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив — 370», — возмущается Тасаков.

Как писал «Коммерсант» 8 июня, забастовка началась еще в марте — люди частично отказываясь выходить на работу. При этом задержки по зарплате начались еще в январе.

В прокуратуре сообщали в начале июня, что долги по зарплате за апрель-май перед 316 работниками составили около 13,4 млн рублей.