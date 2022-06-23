Историк Анна Нейфах: Banalität des Bösen, или банальность зла

Слова о банальности зла принадлежат Ханне Аренд, которая была журналистом на состоявшемся 60 лет назад, начавшемся 11 апреля 1961 года, процессе против Адольфа Эйхмана в Иерусалиме.

Как Моссад похитил Эйхмана из Аргентины, как он его выслеживал и как он получил последнее указание от немецкого прокурора Фрица Бауэра, который был не только евреем, уехавшим в эмиграцию, но и гомосексуалистом, что в гитлеровской Германии, как и в послевоенной, напичканной нацистами с их ферайнами и связями, делало его жизнь очень трудной- это отдельная история, по которой снимают фильмы.

Итак, Моссад привёз Эйхмана в Израиль и над ним состоялся процесс.

Когда я вижу документальные кадры, на которых маленький человек, в домашних клетчатых тапочках, сидит в стеклянной будке, то я понимаю, почему Ханна Арендт сделала такой вывод. Зло банально. Оно серое.

Эйхман был даже не воинствующим антисемитом в прямом смысле этого слова. Он исполнял приказы. Но был, как в Драконе у Шварца, первым учеником.

Это он организовывал в широких масштабах ариизацию еврейского имущества, это он поощрял погромы, чтобы евреи прониклись страхом и уехали. Это он был в Вене начальником бюро Für judische Auswanderung, То есть бюро, которое отвечало за отъезд евреев из Вены. И, конечно, за национализацию их имущества.

В самом начале о систематическом уничтожении речь не шла. Речь шла об очистке территории райха от евреев. Эйхман предполагал вывезти всех евреев в Южную Америку и даже Палестину. Для этого он и его заместитель ездили по приглашению сионистских функционеров в 1937 году в Палестину, но были высланы английскими мандатными властями в Египет.

Арендт описывает Эйхмана, как «нормального человека». Он никакой не демон и чудовище. Он постоянно повторял, что только выполнял приказы.

Про Конференцию на Ванзее он говорил, что был счастлив оказаться в «хорошем обществе». «Хорошее общество2 приняло законы об окончательном уничтожении еврее, что он мог сделать?

В этот момент, говорил он, я чувствовал себя, как Понтий Пилат. На мне не было вины.

Он был организатором машины уничтожения, но вины на нем нет, утверждал Эйхман. Он делал свою работу.

Этот маленький ничтожный, как все бонзы третьего рейха, человечек, вместе с ними нёс вину за уничтожение европейских евреев.

Я не говорю сегодня о войне, как таковой.

И вот, что я думаю. Когда все эти человечки оказываются без аппарата и атрибутов власти на скамье подсудимых, то тут же видна их ничтожность. Но сколько же ужаса, и уничтожения они принесли.

Гитлер был плохой художник, а Сталин очень плохой поэт. Кого из них не возьми, все они в обычной жизни были ничтожествами. Но вознесенные на вершины власти творили злодеяния.

Короля играет свита. Так что их сделали тем, кем они были люди, заинтересованные в приходе к власти по своим грязным соображениям.

И им служили «деятели культуры». Без них это бы не состоялось. Так что вину несёт свита.

Поэтому определение Ханны Аренд стало определением на все времена.

Зло банально.

Но оно существует.

Послесловие.

Когда смотришь на сегодняшних эйхманов в лице путина, лаврова и свиты, то убеждаешься, что Зло банально.

Ханна права. У них лица вырожденцев.





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