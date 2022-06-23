Фильм Андрея Лошака «Разрыв связи»

Андрей Лошак

Автор фильма

Еще Бердяев писал, что раскол – определяющее и характерное явление русской истории. Я давно хотел снять фильм о расколе в обществе, начиная, наверное, с аннексии Крыма. Уже тогда отношение к этой спецоперации Путина раскололо страну. Кого-то распирало от гордости, кто-то сгорал от стыда.

Полномасштабное военное вторжение в Украину окончательно раскололо российское общество. Власть теперь требует полного подчинения и единомыслия – кто не с нами, тот против нас. Миллионы россиян, для которых наступившая война – это катастрофа, почувствовали себя одинокими, несчастными, с кошмарным грузом вины и страха перед будущим. В то же время другая часть страны, возможно бОльшая ее часть, войну приняла и поддержала. И те, и другие люди – это Россия.

Раскол прошел по самому близкому, что есть у людей, – по семьям и по родственникам. И эти семейные истории, когда родители перестают общаться с детьми, жены уходят от мужей, – наверное, самое болезненное и драматическое проявление поляризации общества, вызванной войной. Война, которая для большинства россиян еще недавно была только в телевизоре, пришла не только в Украину. Война пришла и к нам в дом. Об этом мой новый фильм.

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Ксения Ларина

Журналист

Фильм Андрея Лошака потрясающий. Страшный. Безнадежный. Никаких иллюзий в этом туннеле мрака нет. Никакой надежды там нет. И автор бы соврал себе если бы изобразил что-то похожее на надежду. Как признаётся одна из его героинь, что не может плюнуть и смириться с милитаристской позицией своей матери во имя семьи и любви, не может, потому что для неё это неприемлемо , невыносимо - жить во лжи и в лицемерии. «Я тогда точно вскроюсь», говорит она и плачет.

Этот путь, по которому двадцать лет тащит Россию ее лидер, страна должна пройти до конца, но пройти с колоссальными потерями. Потери уже исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами - и речь не об убитых и раненых на войне...

Фильм - о ментальном геноциде нации. Это даже страшнее физического уничтожения.

Финал жуткий. Обыкновенный фашизм в своём будничном ритуальном действе. С румяными детьми в новых гимнастёрках и крестящимися на новую свастику стариками.

И никакого закадра, никакого моралите от автора. Автор словно сам застыл в ужасе от увиденного.

«Разрыв связи» фильм Андрея Лошака в свободном доступе на канале «Настоящее время».

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Марина Шаповалова

Писатель

Фильм Андрея Лошака «Разрыв связи». Всем подряд смотреть не рекомендую. Если ваша семейная ситуация такая же, как у всех героев фильма... Лучше вам в это не окунаться. Кто среди близких не находит никакой поддержки в отношении к этой войне, тем не надо себя добивать.

Надо искать других себе подобных. Знакомиться, держаться друг друга. Отставить навсегда надежду что-то объяснить родителям, братьям-сёстрам. Потому что никакие родственные связи уже не восстановятся. Хорошо уже, если мама не пишет на вас донос в ФСБ, это можно считать тем «сухим остатком» любви, который сохранится.

Одна из героинь, психолог, верно объясняет эффект: это та же обработка, которой подвергаются сектанты. Разница в том, что у жертв, попавших в секту, изначально был выбор. Здесь же пространство обработки психики тотально: люди подвергались ей, не имея возможности увернуться, потому что «просто смотрели телевизор». Да, думая, что «разные каналы». Масштаб «эксперимента» потребует в будущем глубокого изучения.

Сам фильм, конечно - важный документ.

Смотреть больно. Это ведь про нас. Наши связи с близкими вот так разорвало. Повезло, у кого не все.

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Андрей Мальгин

Писатель, сценарист

Говорят, Андрей Лошак снял хороший фильм "Разрыв связей", о российских семьях, разрушившихся из-за разногласий по поводу войны с Украиной. Он там терпеливо и хладнокровно беседовал с адептами войны, дал им высказаться. Я не смог смотреть, несколько раз принимался, но не смог. Я не хочу знать этих людей, не хочу их слушать и даже думать о них.

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