«Медиазона»*: троих оппозиционеров объявили в розыск в России

«Медиазона»* обнаружила в ведомственной базе розыска трех оппозиционеров. Силовики ищут бывшего сотрудника ФБК* Ивана Дроботова, петербургского координатора «Весны» Богдана Литвина, активистку Софью Семенову.

Почти все уголовные дела, по которым фигурируют активисты, связаны с боями в Украине. Литвин и Дроботов проходят по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. По этому делу есть и другие фигуранты: они находятся под домашним арестом.

Литвина подозревают также в «руководстве некоммерческой организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных действий».

Дроботову назначили 10 мая запрет определенных действий, но 18 июня он сообщил, что уехал из России.

Семенову обвиняют в хулиганстве из-за сожжения чучела в военной форме. 9 марта суд в Петербурге назначил ей такую же меру пресечения, как и Дроботову.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом

*ФБК признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России