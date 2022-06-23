Алексей Навальный: Не убивайте никого, пожалуйста

С кем я сижу? Много спрашивают об этом.

У меня небольшая, изолированная группа (тут это называется «отряд») зэков на полностью изолированном от остальной зоны участке. Тюрьма в тюрьме с совершенно безумным и маловыносимым режимом. Я еще напишу об этом подробнее.

А зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось.

Почти все убийцы. Сроки огромные. Мои 9 лет здесь самый маленький срок, и я как дошкольник. Тут 13-15 лет средний. Есть 19 и 20. Это двойные убийцы.

С людьми, у которых долгие сроки, проще сидеть. Суеты всякой меньше, мелких конфликтов. Хотя, конечно, они очень-очень зависимы от администрации. Если срок «пятнашка», то УДО, которое скинет 5 лет, — жизненный приоритет.

Ну и конечно - это чисто для меня бонус, я люблю такое - о каждом можно книгу писать. У каждого драма, трагедия с жертвой, трагедия личная. Судьбы разбитые из-за страстей или того, что просто оказался не в том месте не в то время. Интересно все это. И страшно тоже.

Вы лучше не убивайте никого, пожалуйста. И сидеть потом долго, и вообще ни к чему это. Кстати, вот вам лайфхак: когда выпиваете — держитесь подальше от ножей.

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