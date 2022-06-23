Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС

Сегодня состоялось голосование по вопросу предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, пишет ТАСС.

Подавляющее большинство членов Европарламента поддержали предоставление странам соответствующего статуса. Об этом заявила в четверг председатель Европарламента Роберта Метсола сразу после завершения голосования. Она отметила, что статус кандидата предоставят Украине и Молдавии и «тот же путь» для Грузии.

DW* уточняет, что окончательное решение о новом статусе примут участники саммита ЕС в Брюсселе сегодня. В Европарламенте за резолюцию проголосовали 529 депутатов, 45 были против, еще 14 воздержались. Документ также призвал предоставить статус кандидата Грузии, как только она выполнит условия, предложенные Еврокомиссией. Однако «ускоренную» процедуру в Европарламенте исключили, поскольку нужно выполнить все критерии членства, и от эффективности реформ будет зависеть сам процесс. Поэтому резолюция призвала власти Украины, Молдовы и Грузии «недвузначно продемонстрировать политическую решимость реализовывать европейские амбиции их народов».

Как рассказала Метсола в Twitter, также планируют начать процедуру вступления в ЕС Северной Македонии и Албании. По поводу Косово будут переговоры об упрощении визового режима.





*DW Минюст России признал иностранным агентом