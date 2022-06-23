Индия может помочь России обойти санкции на поставки нефти танкерами

По данным Reuters, Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов, управляемых «дочкой» «Совкомфлота». Это позволит экспортировать нефть в Индию и другие страны после того, как западные сертификационные компании из-за санкций прекратили обслуживание российских судов.

Сертификацию проводит Индийский регистр судоходства (IRClass) — одна из ведущих мировых классификационных компаний. Сертификация необходима для захода в порты: этот документ подтверждает, что судно безопасно. С ее помощью российский танкерный флот государственного «Совкомфлота» обеспечен последним звеном в цепочке оформления документов. Это позволит поставлять сырую нефть в зарубежные страны.

Сейчас сертификаты выданы 80 судам, находящимся под управлением SCF Management Services (Dubai) Ltd, базирующейся в Дубае. На сайте «Совкомфлота» это предприятие указано как дочернее.

Из-за санкций работать с российским флотом прекратили ведущие западные компании из Великобритании, Норвегии, Франции и США, а России пришлось искать покупателей российской нефти в Азии.

Индия, которая воздерживается от осуждения России, в последние месяцы резко увеличила закупки российской сырой нефти. Из-за больших скидок российская нефть заменяет на рынках некоторых стран ресурсы из Ирака.

Официально представитель IRClass на вопрос о сертификационных данных «Совкомфлота» сказал, что «не классифицирует суда, которые принадлежат, плавают под флагом или управляются российскими компаниями». От дальнейших комментариев по этому вопросу и о связях судовладельца из Дубая с российской госкомпанией представитель воздержался.

Глава «Совкомфлота» на прошлой неделе сообщил, что группа застраховала все свои грузовые суда у российских страховщиков, и покрытие соответствует международным правилам.