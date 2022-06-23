Главу местного «Мемориала»* задержали в Екатеринбурге

ОВД-Инфо* правозащитник Анатолий Свечников рассказал о задержании главы екатеринбургского «Мемориала»* Алексея Мосина. По данным «Новой газеты. Европа», полиция проехала с ним в офис организации.

Мосина задерживают на весь день, сообщили в ОВД-Инфо*. Историк Алексей Мосин планировал сегодня участвовать в XIV Международной научной конференции из цикла «История сталинизма», которая проходит в Ельцин-центре.

Силовики задержали его на входе. Адвокат Ирина Ручко рассказала, что сотрудники центра по противодействию экстремизму считают, что в офисе «Мемориала»* хранится экстремистская литература.

«Сейчас они методично осматривают стеллажи с книгами. При этом они сами не говорят, какая литература их интересует. Мы предложили им: «Скажите, какие книги нужны? Может, мы их быстрее найдём». Но они от такой помощи отказались. Ведут себя корректно. Обвинений против Мосина, по крайней мере на данном этапе, не выдвинуто», — рассказала Ручко «Новой».

*ОВД-Инфо и «Мемориал» Минюст России признал иностранными агентами.