DPA: в Италии раскол в правительстве

Агентство DPA пишет, что в среду поменялся состав итальянского парламента. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо покинул «Пять звезд» и забрал с собой десятки депутатов. Он обвинили партию в популизме, а разногласия начались из-за обсуждение вопроса о поставках оружия Украине.

Бывший премьер-министр и нынешний лидер партии Джузеппе Конте призвал не отправлять больше оружия в Украину, призывая вместо этого разрешить кризис по дипломатическим каналам. Ди Майо поддержал независимого от партии премьер-министра Италии Марио Драги, который посетил Киев на прошлой неделе и пообещал увеличить поставки вооружения.

Ди Майо и около 50 других членов «Пяти звезд» сформировали партию Insieme per il Futuro («Вместе во имя будущего»). В парламенте Италии «Пять звезд» лидируют с 2018 года и входит в состав многопартийного правительства Драги.

Лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини отметил после этого, что правительство не будет останавливать работу, а бывший премьер-министр Маттео Ренци добавил, что для парламента ничего не изменится и правительство не свергнут.

По мнению политолога Александра Кынева, раскол «Пяти звезд» положил конец напряженности в движении, вызванной разногласиями по поводу политики Италии в отношении Украины.

«Лидер партии и бывший премьер-министр Джузеппе Конте призвал Италию прекратить отправку оружия в Украину и больше сосредоточиться на дипломатическом решении, создав раскол с Ди Майо, который в качестве министра иностранных дел отвечает за реализацию политики правительства в отношении Украины. «Мы должны были решить, на чьей стороне истории быть, — сказал Ди Майо на ночной пресс-конференции», — добавил Александр Кынев.

Фото: Интерфакс-Украина