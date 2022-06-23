Путина назвали самым непопулярным политиком в мире

Американская организация Pew Research Center провела исследование в 18 странах об отношении граждан к политикам. Самым непопулярным стал Владимир Путин, к России в целом также стали относиться хуже: в среднем около 85% опрошенных выразили негативное отношение к стране.

Поддержку Путина выразили только 9% опрошенных в 18 странах. Около 90% участников исследования говорят, что не верят в то, что Путин поступит правильно в мировых делах, и 78% вообще не доверяют Путину. Наибольший процент поддержки Путина пока наблюдается в Германии — 14%, а среди немецкой молодежи этот показатель 22%.

Среди тех, кто поддерживает российского президента, большинство — сторонники правых взглядов. Например, среди греков, поддерживающих правую партию, около 55% одобрили политику Путина. Подобные закономерности аналитики выявили также в Великобритании, Нидерландах, Германии, Франции, Швеции. Хотя обвал путинского рейтинга среди «правых» в Европе стал самым ощутимым, поскольку их оппоненты и ранее относились к путинскому режиму с недоверием.

Единственной страной, в которой большинство жителей поддерживают Путина, стала Малайзия.

Отношение к России сильнее всего ухудшилось в Италии, Греции и Польше, Израиле и Южной Корее — снижение по сравнению с предыдущим опросом в 2020 году составило больше 25 п.п. В общем аналитики отмечают рекордно высокое число ответов с резко негативным отношением в России.

Почти не изменилось отношение к РФ в США — падение составило всего 7 п.п. — в среднем положительно относятся к стране 7% американцев. Самый низкий уровень поддержки в 2% оказался в Польше, а самый высокий в Греции — в целом положительно к России здесь отнеслись 27% опрошенных.

К президенту США Джо Байдену отношение также ухудшается: ранее его поддерживали 78%, а сейчас 64%.