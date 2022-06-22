ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 22 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

ООН: число украинских беженцев превысило 8 млн человек. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 8 007 014 жителей Украины покинули страну после 24 февраля. Более половины из них (4 146 144 человек) направились в Польшу.

В ООН уточняют, что в Россию после начала боевых действий прибыли 1 305 018 украинских беженцев. На третьем месте по количеству принятых перемещенных лиц находится Венгрия (814 607 человек), на четвертом — Румыния (691 413 человек).

Источник ТАСС в силовых структурах вчера сообщил, что число беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР в России превысило 2 млн человек.

Режиссера Александра Сокурова не выпустили из России. Режиссер Александр Сокуров не смог пересечь границу с Россией: пограничники не пропустили его, сославшись на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщила журналистка Ксения Ларина.

По словам Лариной, он должен был на машине добраться до Финляндии через пограничный пункт Торфяновка, оттуда — до Хельсинки и потом — на самолет до Милана. Но его не выпустили «унизительно, беспардонно, демонстративно», пишет Ларина.

«На границе их попросили выйти из машины, забрали паспорта и исчезли на несколько часов. Ничего не объясняя. Мимо них шли и шли фуры и грузовики, автомобили и автобусы, без задержек и лишних выяснений. А Сокуров, опираясь на палку, все стоял и ждал свой паспорт», — написала Ларина.

Когда стало понятно, что они не успевают на самолет, начальник погранслужбы вышел к режиссеру и, «стараясь не смотреть Сокурову в глаза», сообщил, что его выезд за границу «запрещен Мишустиным». По его словам, «таких как вы, выпускать нельзя».

По возвращении в Санкт-Петербург Сокуров написал обращение в Совет по правам человека. Сотрудники конференции в Милане нашли номер погранзаставы, но с ними никто не смог поговорить по-английски, пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них.

«А мы в который замираем от ужаса и стыда за эту паршивую власть, для которой нет ни авторитетов, ни уважения к таланту, ни признания заслуг великого нашего соотечественника… «Героями труда» они назначают продажных аморальных типов, весь талант которых ушел в лизание языком жопы президента,» — пишет Ларина.

Режиссер назвал произошедшее «абсурдом, глупостью, очередным грубым и высокомерным отношением к человеку со стороны государства».

«Да, государства, потому что именно такое, системное построение отношений силовых ведомств к гражданину с позиции высокомерного надстояния объясняет все произошедшее», — добавил режиссер.

В декабре на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Сокуров публично поспорил с президентом, в частности, о Северном Кавказе и других проблемах России.

Госдума приняла закон об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки. Принятый сегодня в последнем, третьем, чтении закон усиливает наказание за пытки, организованные и проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК) или запугивания (ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий»). «Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», – сказал депутат Павел Крашенинников журналистам.

Закон усиливает ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью. Так, пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Это касается действий по принуждению подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, отмечается в законе. Также это касается действий, соединенных с применением насилия или издевательств.

Кроме того, закон вводит ответственность за те же деяния, совершенные в отношении женщины; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Однако в законе учтена поправка Верховного суда, уточняющая, что «не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями». Эта оговорка, как считают правозащитники, даст возможность обвиняемым в пытках ссылаться на то, что страдания были причинены в результате «правомерных действий».

ПОЛИТИКА

Литва готова к отключению от российской энергетической системы. «Мы готовы и готовы к недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ [общая энергетическая система Беларусь-Россия-Эстония-Лаnвия-Литва – NT.] или другим», — заявил в интервью Reuters президент Литвы Гитанас Науседа.

В 2021 г. Литва уже установила оборудование на линии электропередачи с Польшей, чтобы быстро подключиться к сети континентальной Европы в качестве страхового полиса на случай, если Россия отключит подачу электроэнергии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник пообещал жесткий ответ на запрет транспортировки многих товаров через Литву в Калиниград. Как пообщеал Патрушев, он «окажет серьезное негативное влияние на население Литвы».

Науседа сказал, что поднимет вопрос о противостоянии на саммите НАТО на следующей неделе, когда альянс решит, следует ли увеличить численность войск в ближайших к России государствах-членах, таких как страны Балтии.

«Для нас не будет ошибкой использовать это противостояние, чтобы показать, что такое Россия на самом деле, и какие методы и угрозы она использует для решения своих проблем», — сказал Науседа. «Это могло бы успокоить тех, кто говорит, что мы должны помочь России «сохранить лицо», в то время как она дерзко угрожает нам», – добавил он, очевидно, имея в виду президента Франции Эммануэля Макрона.

Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России. Площадь около представительства будет называться «Площадью Донецкой Народной Республики». «Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Старые адреса объектов аннулировали», – говорится в сообщении мэрии.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили переименовать территорию возле посольства США, голосование проходило на платформе «Активный гражданин». Среди вариантов названия площади были «Площадь защитников Донбасса», «Площадь Донецкой Народной Республики», «Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича» и «Площадь Моторолы» [имелась в виду не компания, а глава вооруженного формирования ДНР – NT. ].

«Медиазона»* со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязали голосовать за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". По подсчетам мэрии Москвы, в итоге за этот вариант проголосовали почти 45% участников опроса.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Путин перевел оплату по внешнему долгу на рубли. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Оплата будет производиться в рублях.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), против которого ранее были введены санкции, будет открывать рублевые счета типа «И» на имя иностранных депозитариев для платежей держателям российских еврооблигаций. Порядок определения суммы будет установлен Минфином РФ. «Для осуществления центральным депозитарием операций по счетам типа "И" согласие или поручение иностранных депозитариев не требуется»,— говорится в указе.

В начале июня Евросоюз ввел санкции против НРД. Российский центральный депозитарий охарактеризовал ситуацию как чрезвычайную. Фактически ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

Путин пообещал открыть в России индийские сетевые магазины. В приветствии к участникам Делового форума БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что российские деловые круги активизируют контакты с бизнесом из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Как сказал Путин, уже обсуждается увеличение на российском рынке доли китайских автомобилей, а также открытие индийских сетевых магазинов.

ЦБ сообщил о планах повысить допустимые тарифы ОСАГО из-за роста цен на запчасти. Как считает РБК, потолок страховых взносов для большинства категорий автовладельцев будет поднят на 26%, для общественного транспорта — на 17,8%.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Причина — резкое подорожание автозапчастей. «Самые бьющиеся» детали, согласно данным из справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА), подорожали в среднем на 28,7%. Цены на комплектующие выросли после того, как многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки в Россию. Деятельность в стране приостановили Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen и другие.

РЕПРЕССИИ

Самарские полицейские получили сроки за продажу данных, которыми могла воспользоваться команда Навального. Как сообщает «Коммерсант», самарский районный суд признал начальника полиции Алексея Борисова и его подчиненного Кирилла Чупрова виновными в торговле информацией из базы данных МВД. Вина полицейских заключается в том, что полученными от них данными, предположительно, воспользовалась команда Алексея Навального при расследовании отравления оппозиционера. Вину признал только один из подсудимых.

Самарские полицейские признаны виновными во взяточничестве (ч. 5 п. «а», п. в» ст. 290 УК РФ), связанном с торговлей данными МВД из базы «Розыск-магистраль» (содержит информацию о пассажирах рейсового транспорта), которые могли быть использованы в расследовании отравления Алексея Навального. Начальнику отдела полиции майору Алексею Борисову суд назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, подчиненный Борисова, старший лейтенант Кирилл Чупров, осужден на пять лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники полиции лишены званий и оштрафованы на 5,9 млн руб.— десятикратную сумму полученного незаконного вознаграждения в размере более 590 тыс. руб.





«Иноагентам» расширили список ограничений. Госдуме рекомендовали одобрить во втором чтении закон об иностранных агентах. Комитет по безопасности и противодействию коррупции из 74 поступивших поправок рекомендовал принять 14.

Иноагенты не смогут получать господдержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, пользоваться упрощенной системой налогообложения. Под запрет для людей с таким статусом теперь попадет участие в медиапроектах «критической информационной инфраструктуры» [понятие, не существующее в законе – NT.], участие в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Ректора Шанинки профессора Сергея Зуева оставили под арестом в СИЗО. Как сообщает издание SOTA*, Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева. Решение было вынесено, несмотря на то, что кассационное рассмотрение дела о выборе меры пресечения для Зуева в том же Мосгорсуде отменило решение нижестоящего суда, вынесенное в ноябре 2021 г.

На слушании Зуев пообещал, «что ни словом, ни делом не дал никакого повода чтобы вести себя нелояльно. Буду сотрудничать со следствием, не буду пытаться оказывать влияние на производство дела. Нет никаких оснований меня подозревать. Ваша честь, здесь меня волнуют судьбы близких мне людей. Родителей, у которых ухудшилось здоровье. Сын – инвалид, аутист, он сидит на нейролептиках, на которых нельзя сидеть. Только в третью очередь я готов говорить о своих болезнях, которые прогрессирует каждый день. Я не давал следствию сомневаться в моем сотрудничестве».

Несмотря на все эти факторы, прокуратура настаивала на продлении ареста, и суд вынес соответствующее решение.

Зуев проходит по так называемому «делу Раковой», возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По версии следствия, Зуев имеет отношение к хищению 21 млн руб. бюджетных средств, выделенных по программе "Образование". При исполнении этого контракта Шанинка выступала в качестве субподрядчика. Другой криминальный эпизод, вменяемый ученому, связан с фиктивным трудоустройством сотрудников, ущерб от которого СК оценивает в 20 млн руб.

Правозащитники считают, что истинной причиной преследования Зуева являются попытки властей ликвидировать независимость Шанинки и прекратить преподавательскую деятельность в университете ученых, которые известны свой независимой политической позицией.

​Суд в Архангельске не стал штрафовать активистку Ольгу Елсакову по статье о «дискредитации ВС РФ». Как сообщает SOTA**, Октябрьский районный суд г.Архангельска прекратил административное дело против активистки по ст. 20.3.3 КоАП «в связи с отсутствием состава правонарушения».

Протокол на Ольгу Елсакову был составлен за репосты в открытый чат в телеграме новостей о войне в Украине из различных новостных каналов.

«О подробностях дела мне сообщили журналисты, по их утверждению, в деле были, например, репосты из канала известного правозащитника Павла Чикова. (...) Я считаю, что судья Ю.А. Попов вынес верное решение. Конституция РФ гарантирует всем гражданам возможность высказываться о происходящих событиях, свободно распространять информацию», — рассказала Елсакова корреспонденту «Соты».

Издание отмечает, что решение вынес судья Юрий Попов, известный в городе тем, что регулярно рассматривает дела против политических активистов. Попов выносил решения о штрафах активистам Шиеса, сторонникам Навального и самой Елсаковой — в том числе, когда её судили по делу о «разжигании ненависти в отношении полицейских».

* Медиазона признана в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

** Учредитель издания SOTA Александра Айнбиндер признана в РФ СМИ, выполняющим функции иностранного агента.