RSF: российские военные убили украинского журналиста

«Репортеры без границ» (RSF) провели расследование смерти фотожурналиста Макса Левина, погибшего под Киевом вместе с сопровождающим его солдатом. По данным организации, Левин был убит российскими военными умышленно, перед казнью его допрашивали и пытали. В RSF подчеркнули, что эта казнь — преступление против свободы слова.

Двое следователей были в Украине с 24 мая по 3 июня. Неопровержимые доказательства показывают, что Левин, его друг — солдат Алексей Чернышов, были казнены российскими солдатами в ходе лесу под Киевом 13 марта. Обнаружили тела только 1 апреля возле села Мощун.

В машине Левина на месте преступления обнаружили 14 пулевых отверстий. Несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат в непосредственной близости от места, где были убиты Левин и Чернышов, также были идентифицированы RSF, некоторые из них были изъяты. На заключительном этапе поисков, инициированных RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

Максу Левину было 40 лет. Он сотрудничал с Reuters и украинским изданием LB.ua. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом «За мужество».