Режиссера Александра Сокурова не выпустили из России

Режиссер Александр Сокуров не смог пересечь границу с Россией: пограничники не пропустили его, сославшись на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщила журналистка Ксения Ларина.

По словам Лариной, он должен был на машине добраться до Финляндии через пограничный пункт Торфяновка, оттуда — до Хельсинки и потом — на самолет до Милана. Но его не выпустили «унизительно, беспардонно, демонстративно».

«На границе их попросили выйти из машины, забрали паспорта и исчезли на несколько часов. Ничего не объясняя. Мимо них шли и шли фуры и грузовики, автомобили и автобусы, без задержек и лишних выяснений. А Сокуров, опираясь на палку, все стоял и ждал свой паспорт», — написала Ларина.

Когда стало понятно, что они не успевают на самолет, начальник погранслужбы вышел к режиссеру и, «стараясь не смотреть Сокурову в глаза», сообщил, что его выезд за границу «запрещен Мишустиным». По его словам, «таких как вы, выпускать нельзя». Сам режиссер сказал, что с Мишустиным не знаком и никогда не встречался. «Откуда у Мишустина такое предубеждение и ненависть ко мне, не мог понять», — пишет режиссер. Вероятнее всего, как выяснилось после, имелось ввиду распоряжение правительства об антиковидных ограниченных: пересекать сухопутную границу разрешено по нему только для работы, учебы или лечения.

По возвращении в Санкт-Петербург Сокуров написал обращение в Совет по правам человека. Хотя в то, что это обращение что-то изменит, верится с трудом, заключила Ларина.

Сотрудники конференции в Милане нашли номер погранзаставы, но с ними никто не смог поговорить по-английски, и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них.

«А мы в который замираем от ужаса и стыда за эту паршивую власть, для которой нет ни авторитетов, ни уважения к таланту, ни признания заслуг великого нашего соотечественника… «Героями труда» они назначают продажных аморальных типов, весь талант которых ушел в лизание языком жопы президента,» — пишет журналистка.

Режиссер назвал произошедшее «абсурдом, глупостью, очередным грубым и высокомерным отношением к человеку со стороны государства».

«Да, государства, потому что именно такое, системное построение отношений силовых ведомств к гражданину с позиции высокомерного надстояния объясняет все произошедшее», — добавил режиссер.