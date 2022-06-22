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#Новости

The Insider: Минобороны посчитало буквы Z, V и О не латинскими

22.06.2022

В ведомстве в ответе на запрос указали, что они похожи на латинские буквы «до степени смешения»

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев опубликовал ответ Минобороны России на его запрос. По мнению ведомства, литеры Z и V, которыми помечена российская техника и которые используются как поддержка «спецоперации», схожи с латинскими буквами до степени смешения. 

Как пишет The Insider, ответ подписал главный военный герольдмейстер Минобороны России Александр Манаков. По его словам, данные знаки — опознавательные. Присвоение им особого смысла, добавил Манаков, не официальна инициатива. 

Холодарев получил штраф в 40 тыс рублей за «фейки» про армию из-за того, что в посте русские буквы «З» были заменены на латинские Z. Полиция сослалась на пост Минобороны, согласно которому Z и V расшифровываются как «Zа победу» и «Сила V правде». 


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