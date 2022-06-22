Сувалкский коридор: «ахиллесова пята» НАТО

Как заявила сегодня Мария Захарова, ответные меры России на запрет транзита товаров через Литву «прорабатываются в межведомственном формате. <...> Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости». Захарова не уточнила, будут ли эти меры чисто экономическими, либо ответ последует и в военной области.

В связи с этим, в американской прессе уже отмечается, что наиболее уязвимым с военной точки зрения местом для Прибалтики является так называемый Сувалкский коридор. Это узкий участок территории вблизи польского города Сувалки, протянувшийся на 65 км от Беларуси до Калининградской области вдоль границы Польши и Литвы. Военные эксперты называют его «ахиллесовой пятой НАТО».

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Еще в 2015 г. бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в разговоре с тогдашним министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен указывал, что в случае вторжения российских войск одновременно с запада – с территории Калининградской области – и с востока из Беларуси, прибалтийские государства окажутся блокированы. «Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО», — говорит Ильвес.

Мнение Ильвеса разделяют и в самом НАТО. Командовавший Сухопутными силами США в Европе в 2015 г. генерал-лейтенант Бен Ходжес считал, что «за очень короткое время [белорусские и российские армии – NT.] могут объединиться и заблокировать литовско-польскую границу. И изолировать тем самым трех союзников НАТО от оставшегося Альянса».

Всю эту ситуацию, по-видимому, так же хорошо понимают и в Москве. Выступая в марте в программе «60 минут», главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко нарисовал картину вторжения в Польшу и Прибалтику, где главный удар приходится именно на Сувалкский коридор.

Коротченко описывал план вторжения так: «Наносится массированный российский радиоэлектронный удар, включаются все средства радиоэлектронного подавления Западного военного округа, Балтийского флота. Радары натовские слепнут, ничего не видят. В это время на территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитно-ракетные системы С-400 и одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион»…

Одновременно Калининградская группировка российской армии и белорусские вооруженные силы перекрывают Сувалкский коридор, соединяются и изолируют НАТО и Польшу от Прибалтийских стран».

НАСКОЛЬКО РЕАЛИСТИЧНО?

Еще несколько месяцев назад возможность прямого столкновения российской армии с силами НАТО выглядела всего лишь как сценарий пост-апокалиптического фильма. Сегодня все иначе. «Мы видим, что русские делают в Украине, поэтому не доверяем им», — говорит начальник польского Генштаба генерал Раймунд Анджейчак.

До последнего времени, в Калининградской области дислоцировались одна мотострелковая бригада, бригада морской пехоты и мотострелковый полк. Общая численность сухопутных российских сил в эксклаве составляла примерно 10 тыс человек (и ее планировалось увеличить до 15 тыс). Этих сил явно недостаточно для наступательных действий, которые, по оценкам экспертов, потребуют пять-шесть стандартных бригад (в общей сложности около 30 000 человек). Таких сил, учитывая, что военные испытывают недостаток живой силы даже в Украине, у российской армии нет.

Баланс сил могло бы изменить участие белорусских военных, что выглядит на сегодняшний день нереалистично. С другой стороны, силы НАТО в прибалтийском регионе насчитывают четыре полноценных бригады общей численностью четыре тысячи человек. Также численность армии Литвы, пусть и слабо вооруженной, составляет 20 тыс человек. К этому стоит добавить, что в Польше и Прибалтике уже существует работающая инфраструктура натовской логистики, которая позволила бы в краткие сроки перебросить туда значительные силы.

Поэтому, несмотря на воинственные заявления Москвы, военные в прибалтийских государствах пока сохраняют спокойствие. Однако, как сказал замминистра иностранных дел Литвы Маргирис Абукявичус, «единственным ответом на вызов может быть только расширение присутствия здесь сил НАТО».

«Мы должны быть очень и очень готовы», – соглашается с ним генерал Анджейчак.