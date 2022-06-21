МВД: России не хватает около 170 тысяч IT-специалистов

Об этом Зубов сообщил на заседании Совета Федерации. Всего в отрасли занято около миллиона человек. Сколько специалистов вернётся, зависит от мер поддержки. Среднюю зарплату по отрасли сейчас оценивают в России в 140 тыс. рублей.







