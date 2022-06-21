МВД: России не хватает около 170 тысяч IT-специалистов

Об этом Зубов сообщил на заседании Совета Федерации. Всего в отрасли занято около миллиона человек. Сколько специалистов вернётся, зависит от мер поддержки. Среднюю зарплату по отрасли сейчас оценивают в России в 140 тыс. рублей.Закон о праве получения вида на жительство в упрощённом порядке для работников такого профиля Госдума приняла 15 июня. Вместе с членами семьи IT-специалисты смогут миновать получение разрешения на временное проживание. В эту категорию могут войти и работники иностранных компаний, которые выполняют монтаж, сервисное и техническое обслуживание поставленной зарубежной техники.