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#Новости

МВД: России не хватает около 170 тысяч IT-специалистов

21.06.2022

Отток из отрасли в МВД связали с санкциями
Статс-секретарь, замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что в стране началась острая нехватка IT-специалистов. Дефицит кадров возник из-за санкций, в отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов, пишет РИА Новости.

Об этом Зубов сообщил на заседании Совета Федерации. Всего в отрасли занято около миллиона человек. Сколько специалистов вернётся, зависит от мер поддержки. Среднюю зарплату по отрасли сейчас оценивают в России в 140 тыс. рублей.

Закон о праве получения вида на жительство в упрощённом порядке для работников такого профиля Госдума приняла 15 июня. Вместе с членами семьи IT-специалисты смогут миновать получение разрешения на временное проживание. В эту категорию могут войти и работники иностранных компаний, которые выполняют монтаж, сервисное и техническое обслуживание поставленной зарубежной техники.


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