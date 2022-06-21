Навальный сообщил о первом выговоре в ИК-6

Алексей Навальный сообщил, что получил первый выговор в ИК-6 строгого режима, куда его перевели 14 июня. После двух выговоров могут в любой момент отправить в ШИЗО, сообщает политик.

Как пояснил Навальный, выговоры и поощрения в колониях влияют на отношение. Есть поощрения — будут передачи и свидания, и наоборот.

«Два выговора — могут отправить в ШИЗО. А там запросто и умрешь от «воспаления легких» или сломаешь шею, упав с нар (потом кто-то за это получит поощрение в виде свидания с мамой!)» — написал Навальный.

Через год после последнего выговоры «сгорают». Но последнее такое дисциплинарное наказание у политика было в прошлом августе якобы за то, что он «сломал потолок».

«Буквально в последние два часа, пока я был у них, я «нарушил форму одежды». В 6-30 утра шел в умывальник в футболке, а не в тюремной робе», — рассказал он.

При этом в футболках были и другие заключенные.

«Но я-то шел опасно! Я-то шел как экстремист, и моя футболка угрожала действующей власти. Поэтому моя новая зона, рассмотрев письмо старой зоны, вызвала меня на комиссию, осудила за такой беспредел и вынесла новый выговор. Так что и мои 30 прежних выговоров со мной теперь еще на год. Очень удобно — в любой момент меня можно признать злостным нарушителем, кинуть в ШИЗО и т.д.», — заключил политик.

Дочь Навального Дарья в интервью CNN рассказала сегодня, что для ее отца сделали «тюрьму в тюрьме». Его изолировали ото всех, не дают ни с кем общаться.