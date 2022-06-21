DW*: Россия наращивает военное присутствие в Никарагуа

DW* пишет, что Россия наращивает военное присутствие в Латинской Америке: увеличить контингент военных в стране разрешил президент Никарагуа Даниэль Ортега. В Вашингтоне посчитали это провокацией.

В эфире российского госканала 9 июня сообщили, что «России пора разворачивать что-то тяжелое» поближе к Вашингтону, поскольку «американские ракеты из Украины чуть ли не долетают до Москвы». «Исключительно в гуманитарных целях», добавили в эфире, российские военные корабли, войска и самолеты могут разместить в Никарагуа во второй половине года.

Сосед Никарагуа Коста-Рика, которая отказалась от собственной армии, была неприятно удивлена. По словам президента Коста-Рики Родриго Чавеса, наращивание вооружений вызывает беспокойство.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс решительно осудил решение о расширении контингента российских войск, и не исключил ответ Вашингтона.

«Никарагуа пригласила российские силы для маневров, в то время как Россия вторгается в соседнюю страну и нарушает права человека в Украине. Мы считаем это провокацией со стороны никарагуанского режима», — добавил он.

В Никарагуа после кровавого подавления массовых протестов в 2018 году и фальсификации выборов в ноябре 2021 года Даниэль Ортега с женой и вице-президент Росарио Мурильо железной рукой правят Никарагуа. С прошлого года идут аресты лидеров оппозиции, оппонентов Ортеги на выборах, запрещены сотни неправительственных организаций, якобы действующих «в интересах иностранных государств». Жители страны покидают страну из-за репрессий и отсутствия перспектив.

Временное размещение военных России в Никарагуа может превратиться в постоянную военно-морскую базу, считает Стивен Бланк из Института исследований внешней политики, американского аналитического центра. Так уже произошло в Сирии, Судане и Мьянме.

По мнению Каролины Хименес, президента Вашингтонского бюро по Латинской Америке (WOLA), это решение безобидное и периодически продлевается. Но сейчас, в контексте украинских событий и нелегитимности власти Ортеги, оно предстает в новом качестве — как провокация.

Госдепартамент США 13 июня выпустил заявление для прессы, призывающее к немедленному освобождению более 180 политических заключенных в Никарагуа, а также объявил о новых визовых ограничениях для 93 человек, близких к правительству страны, которых он обвинил в «подрыве демократии в Никарагуа».





Фото: визит Путина в Никарагуа в 2014 году, справа — Даниэль Ортега, Kremlin.ru

*DW Минюст России признал иностранным агентом.