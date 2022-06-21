«Медуза»* и OCCRP нашли еще один «кооператив» Путина

Журналисты «Медузы»* и OCCRP 20 июня опубликовали расследование о компании «Москомсвязь», владельце домена llcinvest.ru. Компания тесно связана с банком «Россия». Из утечки метаданных следует, что через нее постоянно общались руководители, владельцы и сотрудники внешне никак не связанных между собой структур. По данным расследователей, с помощью этой схемы выводились деньги для приближенных Путина.

Почтой на llcinvest.ru пользуется ООО «Волна», которой владеет Сергей Руднов, сын друга Путина. Но внутреннюю бухгалтерию вели другие люди, формально с фирмой не связанные. Часть переписки «Волны» была доступна ранее, речь шла о ходе строительства «дачи Путина» в Карелии: тремя участками земли вокруг комплекса жилых зданий владеют три компании с почтами на домене LLC Invest, а непосредственно постройкой занимается четвертая. По бумагам ее задача — «возрождение морских традиций».

Всего журналисты нашли 86 компаний, использующих электронную почту на llcinvest.ru. Их активы оцениваются в 4,5 миллиарда долларов. Помимо счетов с деньгами в списке активов особняки, самолеты бизнес-класса, яхты.

В активах «кооператива» вилла Селлгрена в Ленинградской области, ее называли местом отдыха Владимира Путина. Среди недвижимости журналисты нашли и горнолыжный курорт «Игора», где отмечала свадьбу дочь Путина Катерина Тихонова. Есть также яхты, которые находятся в портах Ленинградской области и в финском порту Котка. Через холдинг работает и компания «Руссэйр», которая, судя по данным на сайте, может организовать чартерный рейс в любую точку мира хоть ночью. По данным FlightRadar самолеты часто летают по маршруту Петербург — Крым — Геленджик. Именно там находятся самые крупные объекты недвижимости, связанные с Путиным. Это подтверждает версию о том, что перевозчик связан с приближенными Путина, заключают журналисты. А источники OCCRP в российской авиаиндустрии также утверждают, что «Руссэйр» обслуживает пассажиров, находящихся под охраной Федеральной службы охраны (ФСО), то есть первых лиц государства.

Также с LLCInvest связаны доли в крупных компаниях по добыче газа, нефти.

Подобный принцип описан еще в 2010 году бежавшим за границу бизнесменом Сергеем Колесниковым. По мнению эксперта по коррупции, «группа LLC Invest» устроена примерно так же, только менее централизованно и с соблюдением больших предосторожностей.

Среди выявленных компаний есть структуры с одними и теми же директорами, одинаковые юрлица и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк «Россия», а десятки из них записаны на акционеров «России» — в том числе друга Путина миллиардера Юрия Ковальчука и «подругу Путина» Светлану Кривоногих. Еще 18 числятся за рядовыми сотрудниками банка. По словам эксперта по коррупции, это может говорить о том, что все они связаны единой системой управления.

LLC Invest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Эксперт предположил, что это неформальное объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.

При этом полный масштаб структуры выяснить не удалось: те 86 компаний, которые удалось выявить, могут быть не единственными. В подобный «неформальный холдинг» или сеть компаний, пользующихся общей инфраструктурой, могут входить и другие предприятия.

Дмитрий Песков назвал новое расследование «информационной стряпней». На запрос о комментарии он ответил, что «президент России никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями».

*«Медузу» Минюст России признал иностранным агентом.