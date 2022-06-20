ИТОГИ ДНЯ 20 ИЮНЯ

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Россия протестует против ограничений Литвы на транспортировку грузов в Калининград.

МИД России вызвал сегодня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей заявлен решительный протест из-за введенных ограничений на перевозку российских грузов.

С 18 июня в соответствии с санкциями ЕС Литва ограничила перевозку российских грузов в Калининградскую область по своей территории. Запрет коснется около 50% всех ж/д перевозок.

В ответ на это России заявила решительный протест. В МИДе сообщили, что ограничения были введены без предварительного уведомления России, и потребовали «незамедлительной отмены этих рестрикций». В министерстве также указали, что эти меры — провокационные и нарушают международно-правовые обязательства Литвы. Речь идет о соглашении с ЕС о транзите грузов в Калининградскую область от 2002 г.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — сообщили в МИДе.

Ранее сенатор Андрей Климов также заявил, что Россия может расценить такой отказ от транзитных перевозок как угрозу со стороны НАТО. «Недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», – написал Климов.

В комментарии для газеты «Коммерсант» политический обозреватель Дмитрий Дризе написал: «Не будем давать прогноз, чем все это в итоге закончится. Здесь важно другое: дело в том, что этот скандал не единственный в череде того, что происходит в последнее время. За примерами далеко ходить не надо — вот история с газовыми турбинами Siemens, которые то ли сама Канада не отдает из ремонта, то ли Европейский союз не разрешает ей это сделать. В результате поставки газа в Старый Свет сократились на 40%, а цена на него растет. У них же как принято? Раз есть закон, значит, его нужно исполнять…

Это обратная сторона санкций, которые вроде бы бьют не очень больно, но, как видно, имеют некое двойное дно, что весьма и весьма чувствительно. И, самое главное, это лишь начало пути».

Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на решение Вильнюса в отношении продукции, следующей в Калининградскую область из других районов РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил внести ответные ограничения на транзит товаров из Литвы

В эфире телеканала "Россия 24" Алиханов сказал: «Если смотреть на карту, то Прибалтика и их порты, их транспортная система не могут существовать, как бы им этого ни хотелось, в отрыве от Российской Федерации… По транспортной линии, по линии транспортного комплекса эти ответные меры достаточно очевидны и крайне болезненны».

Как написал историк Дмитрий Колезов, «ожидалась попытка закрытия РФ воздушного пространства над частью Литвы для беспрепятственного пролета самолетов из Беларуси в Калининградскую область. Но пока что кризис закручивается чуть по другому сценарию — вокруг железнодорожных перевозок. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что литовские власти заявили о прекращении транзита через Литву большого перечня грузов по железной дороге — якобы от 40 до 50% всей номенклатуры».

Россия начала военные учения на границе с Литвой.

Военнослужащие Балтийского флота РФ начали учения ракетных и артиллерийских подразделений в Калининградской области, сообщает РИА Новости.

В маневрах задействовано около одной тысячи военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят «несколько сотен огневых задач» с применением РСЗО «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика».

Все перечисленные в сообщении виды вооружений являются наступательными.

Политолог Иван Преображенский написал в Телеграм: «В попытку России захватить сейчас сухопутную жд трассу по Сувалкскому коридору я не верю. Прямую войну с НАТО Кремль не потянет».

Германия анонсировала железнодорожный коридор для вывоза украинского зерна.

Германия собирается в тестовом режиме запустить специальный железнодорожный коридор в Украину для вывоза украинского зерна. Об этом сообщила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что германское правительство ведет переговоры с властями Польши и Румынии об организации вывоза украинского зерна через территории этих государств. Также стало известно, что помощь в организации коридора для вывоза украинского зерна предложила Венгрия, которая тоже имеет прямую границу с Украиной, как и Польша с Румынией.

Вывоз из Украины зерна морским путем невозможен из-за морской блокады портов Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведутся сложные переговоры по возобновлению работы портов, однако прогресса достичь пока не удается.

«Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но вы видите - прогресса пока нет», – сказал Зеленский в видеообращении к странам Африканского союза. В этой связи он высказал предположение, что «продовольственный кризис в мире будет сохраняться».

Дмитрий Медведев снова высказался в своем Telegram-канале.

Медведев оценил отношения России и США и переговоры о сокращении наступательных вооружений (СНВ): возобновлять их, по его словам, это проявление слабости и вред для России.

«Сейчас всё: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку, — высказался Медведев. — Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях. Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза».

Речь идет об Одесском газовом месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек. К 17:15 с платформы было эвакуировано 94 человека. Как написал Аксенов, «15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести».





Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об обстреле поселка Суземка.

Богомаз написал, что в результате обстрела была повреждена электроподстанция. «В результате обстрела повреждена подстанция «Суземка» <...>. Филиалом ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» — на место уже доставлены и подключены девять резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией указанных объектов», — сообщил губернатор, отметив, что всего будут подключены 47 резервных источников питания». Полностью энергоснабжение еще не восстановлено.

Как сообщает Генштаб ВСУ Украины, в Северодонецке продолжаются бои за контроль над городом.

В настоящее время они сосредоточены в населенных пунктах рядом с Северодонецком. Согласно сообщению Генштаба, ВС РФ «продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки».

В Одессе в результате попадания ракеты 20 июня выгорел логистический продовольственный склад.

Об этом сообщает «Суспільне». Согласно сообщению, пожар на площади более 300 кв м ликвидировали.

В течение 3 часов по югу Украины было нанесено 14 ракетных ударов: по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе.

Утром над Одессой также была сбита российская ракета. В результате этого повреждения получили 80 окон в городе.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Reuters сообщает, что по сравнению с прошлым годом Китай нарастил закупку сырой российской нефти на 55%.

Россия сместила Саудовскую Аравию с места главного поставщика. Сейчас Китай воспользовался тем, что Москва попала под санкции и снизила цены на ресурсы и поставки на другие рынки.

По данным главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь–Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн. В мае суточный объем достиг 1,98 млн баррелей в сутки, что на четверть больше апрельского значения.

По данным таможни, ввоз в Китай российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом месяце составил почти 400 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в мае 2021 года.

В Германии впервые конфисковали недвижимость россиян из-за санкций.

Прокуратура Мюнхена конфисковала три квартиры и арестовала банковские счета россиян из-за санкций, сообщила старший прокурор Анне Ляйдинг, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa. Это первый случай в Германии, когда заморожены были не только средства на счетах, но и недвижимость, отметила прокурор.

Имущество принадлежит депутату Госдумы, который попал под санкции ЕС 23 февраля из-за признания Россией ДНР и ЛНР, и его супруге. Как ранее сообщала Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники, речь идет о члене КПРФ, его имя не называется.

Все три квартиры находятся в Мюнхене, и поступающие на счет арендные платежи составляют около €3,5 тыс ежемесячно, заявили в прокуратуре.

«Радио Свобода» предполагает, что конфискована собственность депутата Романа Лябихова. По мнению политолога Константина Калачева, «согласно декларации, Лябихов – один из самых богатых депутатов от КПРФ. Известно, что он также голосовал за резолюции, призывающие Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Под подозрением есть и другие депутаты – Олег Лебедев и Сергей Левченко. — один из самых богатых депутатов-коммунистов».

Политический аналитик Иван Преображенский считает, что «с учетом того, что после включения ее мужа в санкционный список, жена продолжала на свой счет получать доходы от аренды, ее могут дополнительно оштрафовать за нарушение закона о внешней торговле».

Azur Air на лето сократит парк самолетов.

Как сообщает сообщает РБК, крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur Air летом будет летать только на 12 самолетах. Гендиректор Евгений Королев написал в письме сотрудникам, что «в летнем расписании будет задействовано порядка 12 самолетов… Сейчас коммерческий департамент совместно с туроператорами прорабатывает международную программу». Королев отметил, что пока речь идет только о рейсах в Турцию из Москвы и некоторых других регионов.

Королев отметил, что Azur Air свернула полетную программу в Сочи, чтобы сохранить ресурс самолетов. Гендиректор указал, что компании, «несмотря на устойчивое состояние», может не хватить ресурсов, чтобы сохранить команду в полном объеме. «Мы сделаем все возможное, чтобы пройти через эти трудные времена с минимальными потерями», — отметил Королев.

ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Таргетирование курса рубля приведет к потере независимости денежно-кредитной политики и импорту инфляции, заявил замглавы ЦБ Алексей Заботкин. По его мнению, переход к политике таргетирования курса рубля вместо инфляции повлечет за собой ряд неприемлемых последствий для экономики России. Заботкин высказал это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РБК.

Как сказал Заботкин, «те валюты, по отношению к которым привязывали курс мы в более ранней части нашей экономической истории и другие страны, — это резервные валюты — доллар, евро. Практически четыре десятилетия их покупательная способность была очень устойчивая, инфляция в этих странах была низкая. Сейчас это не так. Поэтому если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику и привязывать ее параметры к тому, чтобы рубль имел фиксированный или мало колеблющийся номинальный курс по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это тот вариант, который для нас неприемлем».

Как сообщил Росстат, темп роста цен в России в мае в годовом выражении составил 17,1% и замедлился по сравнению с 17,83% в апреле.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин также считает маловероятным переход к политике таргетирования курса рубля. «Думаю, что такое вряд ли рассматривается. Взятые ранее цели, которые ЦБ поставил перед собой, — они абсолютно обоснованны, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой», — сказал он на заседании.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер.

Песков связал увеличение поставок газа в ЕС с возвращением отремонтированных турбин «Северного потока».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз должен вернуть российской стороне турбины, которые ранее предназначались для поставок сырья по газопроводу «Северный поток». Он назвал сложившуюся ситуацию «рукотворным кризисом», который, по его мнению, создан по инициативе ЕС.

«С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз. Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза»,— сообщил Песков журналистам в ходе пресс-колла.

14 июня стало известно, что турбину «Северного потока» невозможно доставить в Германию из Канады, где она проходила техническое обслуживание. Изданию «Коммерсант сообщили в Siemens Energy, что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале». Канадская сторона отказалась возвращать оборудование в Россию, расценив его как товар двойного назначения. На следующий день «Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке». В результате этого прокачка газа по «Северному потоку» сократилась со 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м в сутки.

«Яндекс» согласовал сделку, которая позволит ему избежать дефолта

Об этом сообщает РИА-Новости. Компания договорилась с держателями подавляющего большинства (93.2%) своих конвертируемых облигаций о схеме их выкупа с частичным погашением акциями компании.

Компания пояснила, что из-за приостановки торгов ее акциями на Nasdaq, что произошло 28 февраля, она не может погасить выплату части облигаций на сумму примерно $1,25 млрд. Как говорилось в заявлении компании, «Группа «Яндекс» в целом в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для полного выкупа ценных бумаг».

По мнению экономиста Никиты Кричевского, «перед «Яндексом», имеющим разветвленную сеть офисов по всему миру, также наверняка остро стоит вопрос о пересмотре своей стратегии развития… Вокруг компании ходит огромное количество слухов, например, что топ-менеджмент компании вовсю выводит ресурсы, технологии и людей из России и готовит «Яндекс-«2» для «беженцев».

Тем интереснее тот факт, что «Яндекс» на фоне серьезной санкционной турбулентности продолжает строительство нового офиса в Москве. С точки зрения здравой логики или, если бы слухи были правдой, можно было бы как минимум заморозить стройку, в связи с явно неопределенным будущим. Смею предположить, что несмотря на «черные» слухи, очевидно, компания понимает что делает, и имеет долгосрочный план своего развития в России».

РЕПРЕCСИИ

Мосгорсуд признал законным запрет Meta в России

Мосгорсуд утвердил решение о запрете компании Meta и ее продуктов в России, сообщает «Интерфакс». Таким образом, запрет Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, вступил в силу.

В марте Тверской суд по требованию Генпрокуратуры запретил работу Meta и признал компанию экстремистской организацией. Ведомство утверждало, что в фейсбуке и инстаграме распространялись «экстремистские» материалы — в частности, Генпрокуратура указывала на опубликованную в 2016 г. в инстаграме фотографию Адольфа Гитлера. Помимо этого ведомство настаивало, что в соцсетях, принадлежащих Meta, публиковали призывы к участию в массовых несогласованных акциях, а также призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, находящихся в Украине.

Независимому омскому депутату предъявили обвинение по делу о «фейках» про российскую армию.

Информация об этом появилась в телеграм-канале «Омское гражданское объединение». Депутату городского совета Омска Дмитрию Петренко предъявили обвинение по статье о «фейках» про вооруженные силы РФ с использованием служебного положения и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (п.п. «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). По этой статье Петренко грозит до 10 лет лишения свободы.

Депутату вменяют публикацию в личном телеграм-канале фото и видео разбомбленного Мариуполя и пострадавших там детей. Политик также критиковал проведение боевых действий на территории Украины.

30 марта Дмитрию Петренко избрали меру пресечения. Суд запретил ему выходить из дома с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом, общаться с журналистами и свидетелями, а также посещать митинги. 28 мая меру пресечения продлили.

Отец погибшего моряка открыл канал на Телеграм.

Отец погибшего на крейсере «Москва» моряка-срочника Дмитрий Шкребец открыл свой Телеграм-канал после безуспешных попыток выяснить судьбу сына у военных властей. Официально, Шкребец-мл. считается «без вести пропавшим». В ответ его отец задал вопрос в соцсетях: «Как можно без вести пропасть в море?»

После этих постов некие официальные лица, которые не представились, провели со Шкребецом беседу и потребовали прекратить вести кампанию. Шкребец отказался.

Дмитрий Шкребец в Телеграм: «Владимир Путин, где ваши соболезнования родителям погибших моряков на крейсере «Москва»?

Почему Вы делаете вид что ничего не произошло? Почему Вы (или ваши подхалимы) натравливаете на меня следственный комитет,обвиняя в терроризме? Вам не стыдно?

Мы все умрём, но не все будут мучениками, кому-то прийдётся отвечать за кровь!» (орфография сохранена)

У обвиняемого по крымскому делу «Хизб ут-Тахрир» имама Раифа Февзиева в СИЗО ухудшилось состояние здоровья.

Об этом «Крымская солидарность» сообщает со ссылкой на его жену Лиану Февзиеву и адвоката Эдема Семедляева.

По их словам, у Февзиева появились новые заболевания из-за плохих условий питания и отсутствия медицинской помощи. За год в у имама возникли проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой, с поджелудочной системой и ЖКТ.

Февзиев может питаться только тем, что ему присылают родственники, поскольку еда в СИЗО ему не подходит по религиозным соображениям, не соответствуя принципам халяля.

Кроме того, судебная коллегия запретила Лиане Февзиевой привозить детей на судебные заседания. «Нам сказали, что если мы будем заявлять ходатайство о свидании, то они одобрят его в том случае, если детей не будет на судебных слушаниях. То есть детям будет разрешено увидеться с отцом в СИЗО, если при этом их не будет на процессах. Как это взаимосвязано, я не знаю. По их мнению, судебные процессы травмируют психику ребенка. А проход и свидание в СИЗО, что не травмируют?» — рассказала женщина.

В Орловской области на активиста Сергея Носова завели уголовное дело.

Носову вменяется распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом пишет «ОВД-Инфо». В доме Носова в селе Бакланово прошел обыск. Носову грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Телеграм-канале «Список Носова» об убийствах мирных жителей в Буче и Ирпени.