Дуняша — символ России

Прошедший Петербургский экономический форум лишь метафорически можно назвать «международным» — бородатый талиб и такой же бородатый бывший активист пирамиды «МММ» по фамилии Пушилин едва ли могут представлять мировую экономику. Зато представляют тренды деградации экономики российской и иллюстрируют теорию Мансура Олсона о кочующих бандитах, становящихся стационарными. Какой-то он, этот форум, был ужасно провинциальный — даже робот Дуняша, напоминавший (или напоминавшая?) накрашенную подавальщицу облегченного поведения из вокзального буфета, отражал весьма специфические представления нынешних устроителей мероприятия о красоте. Если Марианна — символ Франции, то Дуняша — символ сегодняшней России, провалившейся во времени и пространстве куда-то в район советского Усть-Урюпинска.

Пир зачумленных «победителей»

Сами заседания, особенно с участием традиционных представителей финансово-экономического блока, напоминали не пир во время чумы, а пир уже зачумленных, как в рассказе-хорроре Эдгара По «Король Чума»: «…чихнув три или четыре раза, пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами несся Хью Смоленый, прихватив с собою ее высочество Чумную Язву». Причем участники сами прекрасно понимали, что они зачумлены, но называли болезнь эвфемистически — «структурной перестройкой экономики». Если еще несколько лет назад это словосочетание было синонимом каких-никаких реформ, то теперь оно означало только одно — полные кранты и адаптацию к этим крантам.

Авторитарная Россия словно прикована к модели догоняющего развития. И объяснение этому есть



На фоне заявлений, звучавших на форуме и вне форума в эти дни, — вроде призыва банкира Костина запретить оставшиеся еще в России в живых иностранные банки или «справоросса» Миронова, предложившего конфисковывать имущество у отъехавших из России, — размышления ответственных за экономику и финансы чиновников выглядели обнадеживающе: оказывается, не все еще сошли с ума. Эльвира Набиуллина сообщила, что запрет на хождение иностранной валюты и закрытие валютных счетов не планируются, а министр экономразвития Максим Решетников предположил, что главное сейчас — не мешать бизнесу выживать и дать ему больше свободы. Так что шанс не провалиться в XVI век есть. Но попадание в душные объятия Дуняши — неизбежно. Это дополнительно подтвердил отчетный доклад Путина на форуме.

Там, на Западе, — все загнивает, здесь — все колосится. Детали не важны — настолько они банальны. Важен подход, которому, правда, уже не десятки лет, а века: Запад, либерализм, доллар закатываются. Проблема Путина в том, что они так и не закатились. А временное прекращение их доминирования привело к формированию двух страшных тоталитарных режимов, которые тот же Путин запретил даже сравнивать — гитлеровскому и сталинскому. Еще одно неизбывное свойство: десятилетиями деспоты СССР, а теперь и нынешний автократ страдают американоцентризмом. Их жизнь и достижения словно измеряются опять-таки загнивающей Америкой, а гонке за Штатами — нет конца. Авторитарная Россия словно прикована к модели догоняющего развития. И объяснение этому есть.

Что важнее — суверенитет или исчезающие упаковки для сока? Конечно, говорит Путин, суверенитет: «…при принятии любых решений нужно вычленять главное: что для нас главное — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее, или иметь упаковку сегодня. Если у нас не будет суверенитета, то в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу». Тут есть серьезное возражение: именно при деспотических и ультрасуверенных режимах в России именно так и происходило — гнали сырье за рубеж, в сторону загнивающего Запада (только вместо седел стоило упомянуть пушнину). А вот как раз «обеспечения развития на будущее» и не было. Так и догоняли супостатов со своими собольими шкурками и «черным золотом».

Ну, ничего — проживем без упаковок, зато вставшие с колен. И наш бронепоезд стоит на особом пути. Sonderweg Wagen, так сказать. Тоже мне новость: как говорили представители нации, уничтожавшейся Sonderweg’ом, — «а гиц ин паровоз»…

В принципе содержание доклада вождя можно было свести к компактной фразе графа Бенкендорфа и уже не мучиться с почти четырехчасовым окормлением аудитории: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

Из России, как с подводной лодки, большинству деваться будет некуда, и на глазах у изумленной мировой публики с божьей помощью Центризбиркома Путин пройдет через еще одну инаугурацию



Санкции, горячился Путин, не подорвали экономику России. Впрочем, деградация экономики — столь же постепенный процесс, как и ее восстановление. Уже в то время, когда готовился доклад Путина, ленты агентств были полны алармистских сообщений об истощении разнообразных запасов. Уже пустели витрины магазинов и торговых центров. Уже остановился конвейер АвтоВАЗа. А в день пленарного заседания форума вице-премьер Борисов сообщил, что отныне придется разбирать самолеты на запчасти, чтобы собрать новые.

Однако и это не помешало Путину объявить о невиданном в XXI веке чудище — «технологическом суверенитете». Мы такое уже проходили в веке XX-м: отдельные технологии покупали, но в основном тырили. А разрабатывали свое, доморощенное, в шарашках (см. «В круге первом» Солженицына, столь уважаемого российским автократом). Соединение самопальных кукурузников с шарашками дает автаркическую версию экономики — «гаражно-шарашечную». Структурная перестройка, как и было сказано.

Когда готовился доклад Путина, появилась и новая статистика ООН — по состоянию на 15 июня в Украине убиты (денацифицированы? демилитаризованы?) 284 ребенка. Но при этом русских баб он призывал рожать по два-три ребенка, как до демографического перехода, произошедшего в том числе и в России. Вероятно, режиму не хватает пушечного мяса для новых грядущих побед.

По-настоящему серьезные экономические проблемы ждут Россию, скорее всего, в 2023 году. А это год, когда начнется президентская, фигурально выражаясь, предвыборная кампания. Значит, будут искать виноватых. Будут отвлекать внимание чем-нибудь впечатляющим вроде преследования виновных бизнесменов и «назначения» коррупционерами заметных фигур — скормят их заскучавшей публике. Предъявят образцы «пятой колонны». Но кроме зрелищ, публике нужен хлеб, тем более если она начнет массово рожать будущих солдат, как в XIX-XX веках. И тогда ее начнут седатировать таблетками «Империя-форте» — характер освоения целины приобретет «восстановление» «освобожденных» и «возвращенных» территорий. Призыв на их освоение федеральных и региональных «Лидеров России» уже идет полным ходом, но на новую целину можно позвать авантюристов из классов ниже среднего, нуждающихся в деньгах. Примерно в том же духе, как сейчас их же зазывают служить в армии по контракту.

Реконструированное путинское большинство может удовлетвориться и этим, а там подоспеют выборы. Из России, как с подводной лодки, этому большинству деваться будет некуда, и на глазах у изумленной мировой публики с божьей помощью Центризбиркома Путин пройдет своей матросской походочкой через еще одну инаугурацию.

Впрочем, это лишь один из возможных сценариев, описываемых анекдотом: « — Я решил жить вечно! — Ну, и как? — Пока получается». Пучок сценариев гораздо шире, но ни один из них не соответствует картине, нарисованной Путиным в докладе на ПМЭФ-2022. Человек, погрузивший страну и мир в антиутопию, нарисовал утопию. Но от реальности не уйдешь: символ нашего «технологического суверенитета» — робот Дуняша, увлажняющая сны командировочного чекиста.

Фото: Ирина Парфентьева, РБК