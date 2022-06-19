Талибан* и Александр Невский

Аркадий Дубнов

Афронт Токаева



Вчера в Питере на ПМЭФ нашёлся отважный человек, заговоривший о «веревке в доме повешенного». Им оказался президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев. Он заставил вспомнить, что не один год занимал пост заместителя генсека ООН.

Ведь объясняя, почему его страна не признаёт «квазигосударственные» территории ЛНР и ДНР, Токаев ссылался на международное право и Устав ООН, той самой ООН, которая признаётся Россией «краеугольным камнем» нынешнего мирового порядка. Тем самым казахстанский президент дал понять, что у самопровозглашенных республик Донбасса нет будущего в качестве субъектов международного права, во всяком случае, пока это право утверждается ООН…



Понятно, что именно Токаев сделал ПМЭФ, это помпезное мероприятие с механической «Дуняшей» (хорошо, что не с резиновой Анной) на входе реально международным событием. Не новомодные талибы, не блистательные бизнесмены из Африки, нет, не они совершили это, а лидер самой союзной России страны (Беларусь не в счёт), с которой нас разделяют почти 8 тысяч километров границ.

Из этого следует также, что транслируемые российскими говорящими головами чуть ли не ежечасно планы включения в состав России ДЛНР и подконтрольных Москве территорий украинского Причерноморья не встретят признания в Казахстане.

Не потому ли в Москве нынче так с подчёркнутой ленцой отбрасывают разговоры о референдумах на тему присоединения к России Херсонщины или Южной Осетии… Дело–то рискованное, а пожалуй, и не очень в России популярное.

А ещё не следует забывать, что подобную же позицию однозначного непризнания ДЛНР занимает и Узбекистан. Когда нынешней весной, выступая в узбекском Сенате, ее четко озвучил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, поползли слухи, что в Москве выразили крайнее тому недовольство. Казалось, подтверждением стали сообщения о внезапном уходе Камилова в отпуск по состоянию здоровья и назначение и.о. министра другого дипломата. Но потом экс–министр выздоровел, получил назначение на пост замсекретаря совбеза Узбекистана, а на днях и вовсе получил созданный под него пост специального представителя президента Узбекистана по внешней политике. Совершенно ясный сигнал из Ташкента: там на самом высоком уровне подтверждают своё отношение к происходящему вокруг Украины и планах Москвы на этот счёт…

Так на постсоветском пространстве сформировался влиятельный тандем государств, не приемлющих «петровские» планы российского президента по «возвращению» утраченных имперских территорий. Или даже по объединению их в некое патронируемое Москвой содружество, о чем рассказывал Путин абхазскому президенту Аслану Бжания в Москве 13 ноября 2020 года сразу после окончания 44-дневной армяно-азербайджанской войны.

И наконец, ещё одна уникальная по нашим лизоблюдским временам деталь: Касым–Жомарт Кемелевич Токаев отказался от предложения российского руководства наградить его орденом Александра Невского, сославшись на решение не принимать никаких наград, отечественных или иностранных, пока он остаётся президентом Казахстана.

Не помню, чтобы руководство российское за два с лишним десятка лет хоть раз встречалось с таким афронтом.





Андрей Десницкий

Вождь назвал своего казахского коллегу «Кымыжамашимович», прилюдно, в его присутствии. А зовут того Касым–Жомарт Кемелевич. То есть совпадают первая и последняя буква, и еще парочка посредине. Ну да, длинно и сложно запомнить, но можно же было сказать «мой казахстанский коллега» или «наш уважаемый гость из Астаны».

Вот это вот «Кымыжамашимович» — это просто уже из серии «да буду я еще язык коверкать, вас там всех одинаково зовут, ты кто такой вообще»...





Александр Кынев

По поводу вчерашнего выступления Касым–Жомарта Токаева.

1. Это яркий пример, когда интеллектуал может быть президентом.

2. Воспринимать интеллигентность как слабость (полагаю, именно поэтому ранее было столько унизительных комментариев про него до событий начала года) — это аберрация собственных комплексов и следствие мачистских штампов российской политики

3. Налицо общий довольно высокий уровень казахстанской элиты как таковой. Это — школа. Это — замах на большие перспективы.





Илья Яшин

Интересная история с президентом Казахстана Токаевым, конечно. В начале года Путин всеми силами помогает ему усидеть на троне, пока страну сотрясают массовые протесты. Оказывает политическую поддержку, отправляет в Казахстан российских военных.

Токаев удержал и укрепил свою власть, после чего вежливо выдворил российскую армию за пределы страны. После начала войны Казахстан выполняет западные санкции, воздерживается от признания ДНР и ЛНР, а приехав в Петербург, демонстративно отказывается принять от Кремля орден Александра Невского.

Ну а российскому обществу продолжают рассказывать сказки про то, как Путин укрепляет международные связи. Маргарита Симоньян, вытирая плевок с лица, благодарит Токаева «за откровенность». Государственные информагентства тиражируют совместные фото российского и казахского президентов, называя их союзниками.

Правда же в том, что политика Путина оставила Россию без союзников. Вообще.





Дмитрий Колезов

Увлекательно следить за Петербургским международным (!) экономическим форумом в этом году. За звание главных звезд форума лидеры ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник борются с представителями запрещенного в России движения «Талибан»* (если не указать, что движение запрещено в РФ как террористическое, то за это оштрафуют, но на правительственный форум приезжать можно).

Пушилин пока выигрывает с большим отрывом. Сначала ему дали торжественно выстрелить из пушки в честь открытия форума вместе с Бегловым. Этого бы, может, никто особо и не заметил, если бы бегловские СМИ не попытались как-то спрятать Пушилина в своих сообщениях и кадрах — видимо, в Смольном решили, что когда человек только что стрелял по Мариуполю, то не очень хорошо, если он стреляет по Санкт-Петербургу. Но сработал эффект Стрейзанд, и теперь об этом знают все.

Потом Пушилин дал несколько больших интервью, заявив в том числе, что британских и марроканских граждан, захваченных в плен, расстреляют не раньше чем через месяц. Сразу стало как-то легче. Теперь это главная новость с ПМЭФ. Странно, что пленных не привезли на ПМЭФ и не расстреляли прямо там на торжественном открытии.





Аббас Галлямов

Мне кажется, российский президент превратился в ходячий учебник фрейдистских механизмов защиты от травмирующей реальности — всех этих вытеснений, замещений, проекций и так далее. Часть своих проблем и грехов он просто игнорирует, другие приписывает окружающим, в общем ведёт себя как тот латентный гомосексуал, который всех вокруг подозревает в гомосексуальных наклонностях.

Вот он говорит, например, об отношении Запада к остальным странам и жителям планеты: «Там считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными». Конец цитаты. И о чём это, как не об отношении России к Украине и прочим соседям?





Леонид Невзлин

Турция превращается в прибежище грязных российских денег, и они же, что хуже, вовлечены в принятие политических решений.

Путинский человек в Турции — Роман Абрамович, ему поручена работа с Эрдоганом и по личным вопросам, и по вопросам переговоров с Украиной. В частности, так они договорились о сдаче батальона «Азов» на условиях того, что их всех поменяют. Выполнит ли Путин свое обещание? Пока не похоже: известно, что азовцев пытают, а некоторых перевозят вглубь России, и чем дольше это происходит, тем хуже выглядит.

Если с ними что-то случится, то дни Абрамовича как посредника кончатся, и санкции, которых он до сих пор избегал, найдут своего «героя».

Но этим роль Абрамовича не ограничивается. Через близкого помощника Эрдогана он организовал покупку дачи Алине Кабаевой на юге Турции и дома в Стамбуле. Эрдоган выделил президентскую охрану. Сам Абрамович в Турции частый гость, пользуется их авиацией и всеми благами «цивилизации», свободной от санкций.

Или вот еще пример российско-турецких «делишек»: Евгений Пригожин, босс ЧВК «Вагнер», которая занимается разбоем, убийствами и грабежом в Сирии, Мали и Украине, вместе с директором сети клиник «СОГАЗ-Мед» Владиславом Барановым открыли клинику в Турции.

А еще в резиденции Эрдогана часто видят Игоря Сечина — тоже не просто так.





Марина Шаповалова

Олег Жданов говорит, что западноевропейские государства ЕС боятся победы Украины. И идеи Триморья. Тут, конечно, найдутся люди, считающие, что «боятся» — это сильно сказано, а я вот согласна!

Боятся. Потому что не только победившая, а прямо сейчас эффективно обороняющаяся Украина обретает потенции нарушить их уютненький миропорядок новаторскими инициативами. И вдруг тогда Триморье, пока мифическое, окажется реальным союзом при поддержке со стороны Великобритании — это же они смогут, ужас какой, швабовых «озеленителей» нафиг послать. Тем более что Польше эта удавка определённо не по вкусу. И найдутся ещё желающие иначе посмотреть на брюссельских импотентов, удобно пристроившихся делить чужие деньги... А это вам не Путин с его замшелыми идеями в кровавом исполнении...

Эта война всё равно в конечном итоге поменяет сознание. Только этим она может завершится. Хотя происходящее сейчас живодёрство, повторю, отнюдь не обязательная её часть. Эту хотелось бы закончить поскорее. И продолжать, по возможности, бескровно. Потому что человечество, пока само с собой не навоюется, устанавливая «справедливость» до крайней степени поголовного бесправия и обнищания, из тупика ни за что не выйдет.





Евгений Чичваркин

Проснулся ( поздно ) под воздушную тревогу, засыпал тоже под неё же. Страха не было, но масштаб мыслей тут же расширился: как я жил, чего не успел, у кого попросить прощения, кем станут дети , ну такое...

Киев старается жить нормальной жизнью. Во многом получается.

Много блокпостов, большая часть уже без военных.

Центральный пляж на Трухановом острове хохочет и визжит загорелыми детьми.

Дефицит топлива, то лучше с бензином, то с дизелем, качество тоже скачет, цены растут.

Никто ни разу не предъявил мне за русский язык (останавливался на западе, где никто меня не знает).

Среди изувеченных жилых домов и детсадов на Житомирской трассе стоят старые советские памятники героям, покрашенные и с цветами.

Жизнь каждого человека, военного или гражданского и особенно ребёнка очень важна, в отличие от России. Особенно сейчас.

Встретился с бойцами одного из самых демонизируемых российской пропагандой подразделений. Мне бы хотелось, чтоб у нас были такие офицеры, профессиональные, мудрые, спокойные, отстоявшие в жутких боях свою часть родины. Приехали в мини-отпуск, впервые за 4 месяца. Отвыкли от мирной жизни. Обозлились на врага, но не озверели и не мажут всех русских одним цветом, у некоторых друзья, родственники в России, с кем-то перестали общаться, с кем-то наоборот.

Я не понимаю и никогда не пойму, какого <***> Путин тут забыл, и зачем он тут со своими насильниками и мародёрами. Ни с цветами, ни с паляницами его тут и не ждали. Как вообще можно бомбить эту страну??? Как можно верить российскому телевизору? Россияне, ау, ку-ку, проснитесь, нас обокрали!

24.02.2022 моя родина Россия одним путинским преступным приказом оказалась в сточной канаве на обочине цивилизации.

А Украине после победы, на которую теплится моя робкая надежда, предстоит самая серьёзная битва, с внутренним совком, то бишь с коррупцией. И она будет ещё тяжелей.

Я полюбил Украину, и меня здесь принимают как родного, но и свою родину Россию очень люблю, поэтому желаю скорейшего падения режима, мерзотного путинского тоталитаризма, чтоб сохранить как можно больше людей, резервов, связей с миром, земель (в границах google maps)

Для Обирателя Емель русских, Украина = никогда.





Глеб Морев

Ход военных действий показывает, что перспектива вовлечения НАТО в конфликт означает, что Россия проигрывает любую войну, кроме ядерной. Которую она тоже проигрывает, но не в гордом одиночестве, а наравне со всеми. Смотрится даже почетно.





*Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация.