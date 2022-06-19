Генерал Британии: войска должны готовиться к бою в Европе

В разговоре со SkyNews командующий британской армией генерал Патрик Сандерс сказал, что сейчас стране нужно подготовить армию для боев в Европе. Он считает, что Англии и союзникам необходимо победить силы Владимира Путина.

Генерал сэр Патрик Сандерс в понедельник сменил на посту генерала сэра Марка Карлтона Смита. По его словам, из-за продолжающихся боев в Украине, сейчас необходимо создать армию, способную сражаться с союзниками.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — сказал Сандерс.

Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон предупреждал, что всем нужно «закаляться для долгой войны». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что конфликт в Украине может продлиться годы.