Путин хочет сломить Навального и заставить его замолчать. Мы не можем ему это позволить.

Во время «Большого террора» 1930-х гг. стук в дверь вызывал ужас. Произвольность арестов, происходивших посреди ночи, пугала. Вот почему последние новости из России о лидере оппозиции Алексее Навальном так тревожны. В полной секретности его перевели из одной тюрьмы в другую.

Смысл этих тайных маневров в том, чтобы вызвать страх перед неизвестностью и разорвать связи. Как заметил недавно другой политзаключенный, обозреватель The Washington Post Владимир Кара-Мурза *, самая большая тревога в тюрьме — оказаться забытым. Именно этого и добивались российские власти, переводя Навального из исправительной колонии в Покрове, находящейся в 74 милях к востоку от Москвы, в печально известную колонию строгого режима в Мелехово, расположенную более чем в два раза дальше.

Навальный был и остается самым видным лидером оппозиции президенту Путину и его войне против Украины. В течение многих лет Навальный боролся с коррупцией, он создал крупную общенациональную политическую организацию и активно выступал против того, что он назвал путинской «партией жуликов и воров». Навальный стал жертвой покушения со стороны российских спецслужб, его организация была разгромлена, многие ее лидеры попали в изгнание, а сам Навальный был отправлен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве.

Однако он продолжал выступать и из тюрьмы. В конце мая он назвал Путина «злобным сумасшедшим» за то, что тот развязал «глупую империалистическую войну» против Украины.

Когда во вторник адвокат Навального приехал в Покров, ему сказали, что «такого осужденного там нет». Другим адвокатам также неизвестно о его местонахождении. Позже сотрудник тюремного ведомства сообщил, что Навального увезли в Мелехово. Журналистка The Washington Post Мэри Илюшина писала, что из расследований СМИ известно о систематических издевательствах над заключенными в этом учреждении со стороны охранников и других осужденных. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала его «чудовищным местом».

Обращение с Навальным еще раз показывает, что Путин перешел от мягкого авторитаризма к тоталитаризму. Россия уже давно не является правовым государством, но Путин возвращает ее к диктаторским временам.



Мы также обеспокоены судьбой звезды Национальной женской баскетбольной ассоциации Бритни Гринер, которая была арестована 17 февраля в московском аэропорту после того, как в ее багаже ​​якобы нашли гашишное масло. Во вторник предварительное заключение Гринер было вновь продлено, и ему не видно конца. Она удерживается российскими властями как пешка в их политической игре и должна быть освобождена вместе с Кара-Мурзой и Полом Уиланом, арестованным более трех лет назад по фиктивному обвинению в шпионаже.

Путин хочет, чтобы мир больше никогда не слышал о Навальном. Российский президент пытается сломить своего самого упорного критика. Поэтому столь важно выступать в защиту Навального. Его голос должен быть слышен еще до того, как он выйдет на свободу – сегодня.

Оригинал – The Washington Post

* Владимир Кара-Мурза признан в РФ «иностранным агентом»