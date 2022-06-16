Кремлевский план преодоления санкций: назад в СССР

C разницей в один день РБК опубликовал выступления двух «китов» российского бизнеса – главы ВТБ Андрея Костина и гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Учитывая их вес и близость к Кремлю, нет сомнения, что эти выступления являются программными и отражают мнение Кремля в целом и его главного обитателя – а также и программу действий.

Главные тезисы (которые во многом являются общими):

Санкции – это инструмент агрессии и «предательство».

Не стоит стремиться к тотальному импортозамещению, требуется найти новые рынки и новые источники для поставки комплектующих и технологий.

«Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда» (Чемезов). Россия не собирается в финансово-экономической сфере закрываться от мира. У нее есть партнеры в разных регионах, которые помогут «восстановить и при необходимости выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки».

В качестве положительного примера Чемезов описывает ситуацию на КАМАЗе, где, по его словам, уже удалось добиться замены поставщиков на 220 наименований комплектующих из 250.

Эти мнения не являются революционными. Не далее, как 9 июня президент Путин сказал сам, что «импортозамещение не панацея, и мы не стремимся стопроцентно всё импортозаместить».

Альтернативой является создание своего рода уютного финансово-экономического пространства, в котором не присутствуют «проводники санкций», но все партнеры ведут себя «последовательно и принципиально» (Костин).



Тезисы просты, но требуют уточнений, которые сами авторы по некоторым причинам не захотели дать.

Первый вопрос: откуда вообще возникла зависимость от западных технологий и процессов? С точки зрения Костина, это было результатом произвольного выбора: «Россия вступила в игру «глобализация», правила которой были сформулированы не ею и без ее участия». Выбор оказался ошибочным: глобализация сделала российскую финансовую систему уязвимой и для глобальных кризисов.

По мнению Чемезова, заимствование западных технологий вообще результат неких внеэкономических процессов, и «специалист по закупкам где-нибудь в областной больнице, выбирая между импортным медицинским прибором и отечественным», просто ставил «нашему производителю палки в колеса». Сыграло роль и странное отношение потребителей, и почему-то в споре с «боингом» отечественный самолет никак не мог победить.

Простая идея о том, что передовые технологии в какой-то временной период всегда уникальны и не поддаются адекватной замене, у лидеров российского бизнеса отсутствует.



Вчерашний пример, о котором Чемезов еще не знал, когда писал свою статью: «Газпром» был вынужден сократить прокачку по газопроводу «Северный поток» из-за неисправностей двигателя на компрессорной станции. В настоящее время работают только три двигателя из восьми, и прокачка упала на 40%. Газоперекачивающие агрегаты могут обслуживаться только в Канаде на заводе Siemens, и никаких возможностей сделать это из-за санкций не существует.

Другой вопрос: кто и где эти «принципиальные» партнеры, которые всегда готовы прийти на помощь российской промышленности со своими финансовыми институтами, обслуживающими эти сделки?

Самая простая догадка – это Китай. На это указывает предложение Костина перейти «на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах». Не новый план, но по объективным причинам до сих пор толком не реализованный. Даже объем торговли с Китаем – в основном, по нефтегазовым контрактам – в рублях и юанях составляет менее 30% товарооборота.

Китай неизбежно выходит на первый план и в качестве поставщика комплектующих. Озвучены планы сделать российский автопром «китайским», ну и из-за отказа западных фирм поставлять лифты для высотных зданий девелоперы уже ищут замену у турецких и китайских производителей.

Таким образом, в итоге, кремлевский план экономического развития на 21 век выглядит как план СССР 2.0: по возможности сделаем свое, пусть и хуже – а то, что не сможем, у кого-нибудь прикупим, пусть и не самое хорошее.

Как указывает профессор экономики Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки, «По сравнению с Советским Союзом мир стал намного более интегрированным, чем это было 30 лет назад. Произвести какой-либо сложный продукт – не говоря уже о самолетах, но и в сфере потребительской электроники, телефонах, смартфонах, компьютерах – все это сложно для любой отдельной экономики.

Даже для таких больших экономик, как США и Китай, это сложная задача. Она сопряжена со структурой поставок, в которой участвуют большое количество стран. Тот факт, что Россия отключается от торговли с большой частью мира сделает очень сложным поставки даже самых базовых товаров… Это какой-то уникальный эксперимент, который ставят над российской экономикой, и сложно предсказывать, сколько лет займет подстройка к этому новому миру».

Еще больше вопросов к Костину, который предлагает «начать с чистого листа» (то есть заняться изобретением велосипеда): «создать собственные версии банковского регулирования и национального кредитного рейтинга» и далее играть «по своим правилам». (Как уже отметили в соцсетях, «это значит выходить на футбольное поле с бейсбольной битой?»).

И, конечно, всегда стоит вопрос качества. Понятно, что состояние пациента «областной больницы», который становится заложником менее совершенного отечественного оборудования (и лекарств), лично для Костина и Чемезова безразлично. Однако главный бизнес «Ростеха» – это военная промышленность. И когда страна, принимая решения войти в период перманентных горячих и холодных войн, делает ставку на несовершенные технологии, то финал этих войн очевиден.

Его помнят все по 1991 году.