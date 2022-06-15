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#Новости

Второе уголовное дело о «фейках» завели против активиста «Яблока» из Нижнего Новгорода

15.06.2022

Первое уголовное дело на него завели в апреле

ОВД-инфо* сообщает, что на активиста «Яблока» Андре Сорочкина из Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело по статье о дискредитации российской армии  (ч.1 ст.280.3 УК).

Первое уголовное дело по этой же статье на него завели в апреле за плакат на заднем стекле автомобиля. Во время обыска у него дома были изъяты постеры с «аналогичными надписями». Изъятые постеры и стали поводом ко второму уголовному делу. 

По первому делу Сорокину назначили запрет определенных действий. Но силовики посчитали, что он планировал скрыться за границей, и теперь он находится под домашним арестом. 

В апреле на него также был наложен штраф в 40 тыс рублей по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).



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