Петр Первый, Иван Грозный и Путин

На встрече с молодыми предпринимателями в Санкт-Петербурге Владимир Путин сказал, что в период Северной войны Петр I не захватывал шведские территории, а «возвращал» их – потому что «там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне». Реакция на заявление Путина в запрещенных в России соцсетях была мгновенной. Президенту напомнили историю.

Владимир Путин продемонстрировал незнание истории, рассказав о Северной войне 1700-1721 годов,.

Санкт-Петербург и Приладожье – ладно, эти земли на протяжении своей истории несколько раз переходили из рук в руки между Швецией, Московским государством, и Новгородом. Но ведь присоединенная Россией Прибалтика - часть Латвии и Эстония - по большей части никогда не были ни в составе предшественников Российской империи, ни вообще под властью каких-либо славянских княжеств.

Страшна тут, конечно же, риторика. Мы не захватываем, мы возвращаем. Мы не убиваем, мы очищаем или денацифицируем. Это прямая дорога в ад.

Раз уж сам верховный историк высказался о Петре нашем Алексеевиче, скажу-ка о нём кое-что и я.

Главное, что совершил Пётр - не завоевание новых земель, не выход в Балтийское море и даже не основание града на Неве, а то, на что указал Пушкин - прорубил окно в Европу, а точнее - открыл для Запада дверь, заколоченную прежними московскими владыками, изначально находившимися под азиатской Ордой и не помнившими своего родства с Киевской и Новгородской Русью, которая была вполне европейской страной.

Через эту дверь в Московскую Русь хлынули немцы, французы и другие обитатели Европы, так что через полтора века в результате их воздействия на российское образование и воспитание сформировалось уникальное сословие с европейской ментальностью, в корне отличной от ментальности массы населения - разночинная либеральная интеллигенция, главной ценностью которой стало право, тогда как у прочих ею осталась власть, не признающая права вообще и прав человека в особенности…

Российские либералы открыто или молчаливо восстали против нового порядка, были объявлены "национал-предателями" или "пятой колонной", и перед властями встал вопрос, что делать с этими внутренними врагами - выслать из страны, как делали коммунисты ленинского разлива, отправить в лагеря, как поступали коммунисты сталинского пошиба, или напугать до полной покорности.

Это политическое состояние называется цугцвангом, и загнал в него нынешнего правителя России не кто иной, как восхваляемый им дальний предшественник.

P.S. Вообще-то, российскому вождю куда ближе Петра царь Иван Васильевич со своей Росгвардией, тьфу, опричниной. Вероятно, следующее исто/ерическое выступление нацлидер посвятит его великой роли в истреблении всяческой оппозиции, вольнодумства и прочей крамолы.

Упоминание Путиным Петра I в качестве "собирателя земель русских" имеет такое же фрейдистское происхождение, как и многие публичные реакции Путина: он в последние дни читал о том, что его нападение на Украину - это "закрытие европейского проекта", который был начат Петром и продолжался вплоть до формулы "Европа от Лиссабона до Владивостока", лежавшей в основе европейской дипломатии до недавнего времени.

Конечно, Путину трудно это принять. Он ведь не в состоянии создать "альтернативного проекта" для России. Да и нет для этого проекта реальной двери - ни на исламский восток, ни в Китай, ни в "правый интернационал". Очевидно, что Путин просто разрушает идентичность России без всякого "приварка" - обрушил и 30-летний постсоветский транзит, и весь "европейский проект Петра".

КАК ПРИОБРЕТЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ПОТЕРЯМИ

Отмечая 350-летний юбилей Петра I, Путин фактически провозгласил территориальные приобретения целью проводимой российским государством международной политики: чем больше удается отобрать у других государств, тем лучше. На практике, однако, опыт советского государства говорит о том, что достигнутые таким путем приобретения запросто могут обернуться немалыми потерями.

Драйв Украины на пути к независимости в 1991 году сделал распад Советского Союза неизбежным. Однако не исключаю, что если бы по итогам Второй мировой войны Украинская ССР так и осталась бы в границах периода до 1939 года (а Западная Украина осталась бы частью Польши), то распад Советского Союза мог бы не произойти или, во всяком случае, не принял бы характер «величайшей геополитической катастрофы», о которой сокрушался сам Путин.

Отобранные у других государств территории отличаются тем, что их некуда увезти с собой и переместить на другое место (подобно стиральным машинам из украинских домохозяйств, которые российские военные отправляли по почте своим семьям в разные регионы России). Эти территории, с недружественным по отношению к захватчикам населением или даже без оного, могут оказаться не активами присоединившего их к себе государства, а, напротив, со временем стать его обузой, оборачиваясь усугублением проблем.

Путин сравнивает себя с Петром Первым, рассказывая псевдоисторические сказки: мол, он, как и Петр, что-то "возвращает и укрепляет".

Дайте кто-нибудь ему уже книги серьезных историков, а не байки Мединского - чтобы не рассказывал о "возвращении" того, что никогда не принадлежало.

Петра, кстати, сегодня давно бы объявили "иноагентом".

И принципиальная разница: Петр видел (и делал) Россию европейской страной - а Путин видит ее азиатской.

Yep. Not even trying to pretend any more this war was in response to some NATO threat or Nazis. Just straight up, old school imperialism.

Да. Даже не пытаясь больше делать вид, что эта война была ответом на какую-то угрозу со стороны НАТО или нацистов. Просто классический империализм.

Путин теперь себя сравнивает с Петром Великим. Скромно так. Его общность лишь в одном и связана с «окном» в Европу. Пётр открыл, а Путин закрыл.

Петру I от СК РФ

Председатель Следственного Комитета России Бастрыкин изваял оду на юбилей Петра.

Феофан Прокопович нервно курит в сторонке.

Пётр Первый - прародитель

Для Российского СК -

Не хулитель, а воитель

И не критик, а строитель -

Строил он свои Войска

И не только против шведов

В ходе Северной войны -

Против тех, кто власть отведав,

Наказания не изведав,

Деньги тырил из казны!

Кто, утратив стыд и совесть,

Брал на лапу не стыдясь,

Позабыв про честь и совесть -

Боль людская им - не горесть,

Даже плахи не боясь.

И майорских канцелярий

Исторический рассвет,

Как пример для государей

Справедливых репрессалий

Вдруг вкусил Российский «свет»!

Не взирая на погоны,

На заслуги и посты,

Он давал князьям разгоны,

Создавал свои законы,

Наводил вперёд мосты !

Мы по ним прошли с веками

И открыли новый век -

Не мечтами и слезами,

А великими делами

Главный смысл в нем - человек !

Чтоб жила в России правда

Что каждый знал, что - есть

Справедливость,! А неправда

Даже в звёздах миллиарда

Не нарушит клятвы честь.

Вспомним! Пётр подал идею,

Пётр идею воплотил!

Как Росиии ассамблею,

Как святую архидею

Он СК нам сотворил

Будем же его достойны!

И с идеями Петра

Мы уверенны, спокойны,

Мы пройдём все наши войны,

Велики СК Колонны,

И бесстрашны наши воины,

И под Знаменем Закона

Крикнем мы Петру «Ура»!

(Авторская орфография и пунктуация (и Архидея), если что, сохранены)