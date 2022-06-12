Минобороны Китая: отношения с США находятся на критическом уровне

Reuters пишет, что в воскресенье министр обороны Китая Вэй Фэнхэ сказал, что отношения с США сейчас на критическом этапе. По его словам, Пекин стремится к миру, а Вашингтону необходимо улучшить двусторонние отношения.

О китайском стремлении к миру министр повторил несколько раз на азиатском совещании по вопросам безопасности. Он добавил, что Китай не агрессор, а США необходимо «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и расколу».

«Клевету, обвинения и даже угрозы США», он решительно опроверг, добавив, что Вашингтон должен прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Речь шла о речи министра обороны США Ллойда Остина на встрече «Диалог Шангри-Ла» в субботу. Он говорил о том, что наблюдается «тревожный» рост числа небезопасных и непрофессиональных столкновений китайских самолетов и судов с самолетами и судами других стран. Остин добавил, что США будут поддерживать союзников, в том числе Тайвань.

Тайвань, по словам министра обороны Китая, это провинция — позицию по этому вопросу в стране никак не изменилась. «Китай обязательно осуществит воссоединение», — добавил он. А попытки расколоть Китай, по его словам, не принесут ничего хорошего.

По поводу российской так называемой «спецоперации» в Украине Вэй сказал, что Китай против «предоставления оружия». По его словам, страна также не давала России никакой материальной поддержки. Однако он добавил, что Китай — партнер России, а не союзник.

«В чем первопричина этого кризиса? Кто стоит за этим? Кто больше всего теряет? И кто больше всего выиграет? Кто способствует миру, а кто подливает масла в огонь? Я думаю, мы все знаем ответы на эти вопросы», — сказал Вэй.