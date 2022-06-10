Россия и ее война против продовольственной безопасности





Война против Украины обернулась войной против глобальной продовольственной безопасности. В феврале 2022 г. Россия заблокировала все черноморские порты Украины, через которые шло большинство украинского экспорта грузов. Порты остаются закрытыми, и никаких перспектив их открытия сегодня не предвидится. Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), недавно предупредил: «Украина выращивает достаточно продовольствия для 400 млн человек… Блокирование портов Одесской области является объявлением войны глобальной продовольственной безопасности. И это приведет к голоду, дестабилизации и массовой миграции по всему миру».

Россия еще больше усугубила продовольственный кризис, подвергнув бомбардировке и уничтожив зернохранилища на юге и востоке Украины, похитив сотни тысяч тонн зерна с дальнейшим экспортом его на собственных судах, в основном, в Сирию.

УКРАИНА – ЖИТНИЦА МИРА

До коммунизма Украина была житницей мира, и она снова стала ею после приватизации сельскохозяйственных земель в 2000 г. Согласно статистике, в прошлом году Украина произвела около 86 млн тонн зерна. Украина занимает пятое место в мире по производству кукурузы, произведя 3,1% всей кукурузы в мире. По производству пшеницы Украина на седьмом месте в мире после Китая, Индии, России, США, Франции и Канады с 3,7% от мирового производства.

Роль Украины как экспортера зерна гораздо выше, поскольку большинство прочих крупных производителей – это такие страны, как Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия, которые сами потребляют бо́льшую часть своей продукции. В 2019 г. 42% всего мирового экспорта подсолнечного масла приходилось на Украину, как и 16% всего экспорта кукурузы, 8,9% экспорта пшеницы и 9,7% экспорта ячменя.

Наибольшее значение имеет украинский экспорт пшеницы, поскольку в развивающихся странах хлеб по-прежнему остается главным продуктом питания. Экспорт пшеницы из Украины осуществлялся во многие страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Основными получателями были Индонезия, Египет, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Турция, Йемен, Тунис, Ливия, Ливан и Филиппины. Сейчас эти страны находятся под угрозой возникновения дефицита пшеницы.

Другой важный зерновой продукт – кукуруза. В Украине практически идеальные условия для выращивания кукурузы, такие же, как в американских штатах Айова и Иллинойс, и производство кукурузы там росло в геометрической прогрессии. Экспорт кукурузы идет в ином направлении, чем экспорт пшеницы, – в более богатые страны, поскольку кукуруза в основном используется для корма животных. В последние годы основным рынком сбыта для Украины был Китай, который в 2020-2021 гг. закупил не менее 8,4 млн тонн украинского экспорта кукурузы. Другими крупными покупателями были Испания, Нидерланды, Египет и Иран.

Официально Россия закрыла обширные пространства Черного и Азовского морей для гражданского судоходства под предлогом военно-морских учений еще в период с 13 по 19 февраля.

При этом никаких правовых оснований для такого решения не было. С тех пор украинские порты остаются закрытыми.

Позднее Россия еще и заминировала их. По данным Международной морской организации, с момента начала вторжения российские военные корабли подбили не менее десяти коммерческих судов и потопили одно эстонское коммерческое судно. Около восьмидесяти коммерческих судов были захвачены в Черном и Азовском морях. Риск для коммерческого судоходства в этом районе резко возрос, в результате чего стоимость морского страхования в Черном море резко возросла.

Из общего объема производства зерна в Украине около 28 млн тонн застряли в украинских портах из-за морской блокады. Украина имеет ограниченное количество хранилищ, и после некоторого времени бо́льшая часть зерна в хранилищах погибает.

На конференции G7 в Штутгарте 12-14 мая министр аграрной политики Украины Мыкола Сольский обрисовал ситуацию так: «Из-за блокады украинских портов на мировой рынок не поступило семь млн тонн пшеницы, 14 млн тонн кукурузы, три млн тонн подсолнечного масла, три млн тонн подсолнечного шрота и других продуктов». По сравнению с мартом 2021 г. в марте 2022 г. украинский экспорт упал на 58%, а импорт – на 76%, что показывает, насколько разрушительно российские военные действия сказываются на производстве и транспортировке товаров в Украине.

У Украины нет альтернативных морских портов для перевозки больших объемов зерна. Железнодорожный и автомобильный транспорт может доставить некоторые объемы в Гданьск, Клайпеду или румынские порты на Дунае или Черном море. В настоящее время эти альтернативные маршруты могут удовлетворить лишь десятую часть спроса, что примерно 400 000-500 000 тонн в месяц, но, по словам украинских сельскохозяйственных экспертов, поставки могут возрасти до двух млн тонн в месяц, хотя задержки на границах являются существенными и дорогостоящими. Железнодорожные перевозки также затруднены тем, что Украина имеет широкую колею, которая отличается от железных дорог в Польше и Румынии.

Альтернативные транспортные маршруты также дорогостоящи. Обычно транспортировка зерна до черноморского порта обходилась украинскому производителю зерна примерно в 10% от стоимости товара. Там зерно покупал один из крупных международных трейдеров и забирал его себе. В настоящее время дополнительные расходы на транспортировку зерна в Гданьск или Клайпеду составляют уже около 30% от стоимости.

Таким образом, единственным вариантом экспорта зерна является доставка через украинские черноморские порты, в первую очередь одесский порт и порт Южный в Одесской области. Прочих альтернатив не существует.

ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ РОССИИ: РАЗРУШЕНИЯ И ГРАБЕЖ

Не стоит думать, что Кремль игнорирует мировой продовольственный кризис. Напротив, по всей видимости, он решил его усугубить и использовать в своих целях. Согласно многим источникам, российские военные намеренно бомбили и сжигали украинские элеваторы, склады удобрений, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру.

Кроме того Россия крадет зерно в огромных масштабах.



Заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил в начале мая, что Россия вывезла 441 000 тонн зерна из четырех оккупированных областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Украденное зерно перевозилось на грузовиках в Новороссийск, главный российский порт на Черном море, или Севастополь, главный крымский порт. Затем зерно отправлялось через Босфор в порты Средиземноморья. Как сообщалось, порты Кипра и Ливана отказались от поставок краденого зерна, в то время как союзник России Сирия его принимает.

Аналогичным образом, с 2014 г. поддерживаемый российским правительством бизнес экспортирует уголь из незаконно конфискованных угольных шахт на оккупированном Донбассе в Россию, Беларусь, Польшу и Турцию, что уже привело к судебным разбирательствам в Польше и Турции.

КАК ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ БЛОКАДЕ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ?

Россия заминировала все украинские порты сотнями мин. Три страны НАТО, расположенные в акватории Черного моря – Болгария, Румыния и Турция – уже сообщили, что незакрепленные мины достигли и их территориальных вод.

В течение слишком долгого времени российская блокада украинских портов привлекала мало внимания международного сообщества, несмотря на все ее негативные последствия. Поскольку половину экспорта Украины составляет зерно, блокада лишила Украину примерно половины экспортной выручки, добавив серьезное экономическое измерение к полномасштабной войне Кремля против Украины. В сочетании с потенциальным эффектом голода, который угрожает примерно 47 млн человек, серьезность российской блокады невозможно недооценить.

В последнее время Запад, похоже, понял размеры катастрофы и начал продумывать некоторые действия. 12-14 мая министры иностранных дел стран G7 предупредили, что «агрессивная война России вызвала один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории, который теперь угрожает наиболее уязвимым слоям населения по всему миру... Мы полны решимости ускорить скоординированный многосторонний ответ для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддержать наших наиболее уязвимых партнеров в этом отношении».

Но как это можно сделать? Москва правильно оценивает, что блокада – это серьезный удар по украинской экономике и мощный инструмент в ее войне за уничтожение Украины. Каким образом США и их союзники могут заставить Кремль отступить?

Первым шагом является мобилизация международной поддержки для снятия блокады. Москва успокоена тем, что неприсоединившиеся страны не выступили достаточно решительно против агрессии в Украине. Но наиболее пострадавших от созданного Кремлем продовольственного кризиса являются такие крупные страны, как Египет и Индонезия. Страны G7 должны начать масштабную кампанию общественной дипломатии, чтобы страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии оценили возможные последствия и приняли очевидное решение – открыть судоходство, как минимум, из Одессы. Цель состоит в том, чтобы вынести этот вопрос на Генеральную Ассамблею ООН для принятия резолюции, призывающей к прекращению морской блокады Черного моря, по крайней мере, в отношении продовольствия. Эти усилия заставят Москву заплатить большую политическую цену за блокаду.

В то же время США должны изучить возможность создания коалиции государств для создания гуманитарного морского коридора в Одессу для вывоза продуктов питания из акватории Черного моря. Этот коридор также может быть использован для доставки критически важной гуманитарной помощи и в Украину. В коалицию должны войти союзники по НАТО, особенно Турция, которая импортирует зерно из Украины и имеет сильный военно-морской флот. Турцию может стать важной страной коалиции в силу положений Конвенции Монтрё 1936 года, которая регулирует проход судов через Босфор и Дарданеллы. Египет также крупная страна-импортер зерна, пострадавшая от кризиса, страна, которая имеет сильный флот, способный заняться разминированием портов.

Это предложение уже набирает силу. 22 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «страны, считающие надвигающийся мировой продовольственный кризис серьезным вызовом... должны гарантировать безопасный проход судов из Одессы через Черное море к Босфору». Параллельно Западу необходимо усилить военно-морскую оборону Украины, в частности, поставить мощные противокорабельные ракеты и минные тральщики. Дания уже движется в этом направлении, пообещав поставить Украине противокорабельные ракетные комплексы Harpoon.

Наконец, США, ЕС и другие партнеры со всего мира должны рассмотреть экономические меры, способные заставить Москву прекратить блокаду.

Они могут включать в себя эмбарго на все морские перевозки Кремля и санкции в отношении страховщиков российских морских перевозок.



Такой широкий подход открывает путь к прекращению блокады, и, безусловно, повышает цену агрессии для Москвы, он также добавит новые страны в список тех, кто выступает против войны в Украине.

Сопротивление Украины вторжению имело поразительный успех. Но, поскольку война, скорее всего, в обозримом будущем будет продолжаться, ее дестабилизирующее воздействие на мировую экономику также продолжится, и десятки миллионов людей на Глобальном Юге окажутся под угрозой массового голода. Чтобы снизить его риск и вероятность неизбежной политической дестабилизации, мировые державы должны сделать своей приоритетной задачей срочное открытие портов Украины для судоходства.





Андерс Ослунд — старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета. Доктор Ослунд работал экономическим советником нескольких правительств, в частности правительств России и Украины.