Художника-акциониста внесли в список террористов и экстремистов

Художника-акциониста Богдана Зизу из Евпатории Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов. Он облил голубой и желтой краской двери администрации Евпатории и бросил два «коктейля Молотова». Как пишет ОВД-инфо*, его обвинили в покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК).

Свою акцию Зиза провел 16 мая. Задержать его удалось с помощью камер видеонаблюдения. Его обвинили в поджоге здания, но в ФСБ заявили, что преступление он не смог довести до конца: брошенная в окно смесь затухла и возгорания не было.

После задержания в сети появилось видео с его «признанием вины». Друг художника говорил, что Богдан мог дать подобное признание под давлением силовиков.

*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.