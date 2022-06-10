Канада заморозила активы россиян на 328,6 млн долларов

«Настоящее время»‎* сообщает, что Канада с начала боев в Украине по 7 июня заблокировала 412,1 млн канадских долларов (328,6 млн долларов). Они были на счетах россиян, оказавшихся под санкциями, или находились на российских счетах или фигурировали в сделках с россиянами из санкционного списка.

Из общего объема средств, 123 млн канадских долларов (98,1 млн долларов) были на счетах, а 289 млн канадских долларов (230,5 млн долларов) были заблокированы в рамках транзакций.

В Канаде планируют разработать закон, который позволил бы конфисковать и продать замороженные российские активы. На эти деньги можно было бы выплачивать компенсации пострадавшим.

С начала боев в Украине были заблокированы счета россиян в США, Германии, Италии, Люксембурге, Франции и Нидерландах. В нескольких странах арестованы также яхты и недвижимость.

*«Настоящее время»‎ Минюст России признал иностранным агентом